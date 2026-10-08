„Bílý dům považuje každého, kdo používá termín ‚umělá inteligence‘ namísto nového a přesnějšího, široce přijímaného termínu ‚superinteligence‘, za nepřítele,“ napsal Trump na své sociální síti X bez bližších podrobností.
Trump již dříve nařídil federálním úřadům, aby pro označování umělé inteligence používaly výraz „superinteligence“. Podle Trumpa lépe vyjadřuje schopnosti nové technologie.
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Donald Trump vytvořil speciální jednotku pro svou „super inteligenci“
V souladu s Trumpovým viděním světa se už žertovně omluvil nejbohatší muž světa Elon Musk. Po zářijovém prezidentově setkání s nejvýznamnějšími představiteli největších firem v oboru umělé inteligence hovořil o „pozitivních přínosech AI“, načež si uvědomil svou chybu a opravil se na „SI“. Trump mu poděkoval.
Šéf Bílého domu je známý svou obsesí přejmenovávat věci. Nařídil například přejmenování Mexického zálivu či Ontarijského jezera.
Trump též velmi nelibě nese, když ostatní nesdílejí jeho nadšení pro nové termíny. Odmítl tak vpustit do Bílého domu agenturu AP, když odmítla o Mexickém zálivu referovat jako o Americkém.