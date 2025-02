Vezměte si, že skromně úspěšný komik Volodymyr Zelenskyj přemluvil Spojené státy americké, aby utratily 350 miliard dolarů a šly do války, kterou nelze vyhrát, která nikdy nemusela začít. Do války, kterou on, bez USA a „TRUMPA“, nikdy nebude schopen urovnat. Spojené státy utratily o 200 miliard dolarů více než Evropa, přičemž Evropa má tyto peníze zaručené, zatímco Spojené státy nedostanou zpět nic. Proč ospalý Joe Biden nepožadoval vyrovnání, když tato válka je pro Evropu mnohem důležitější než pro nás - odděluje nás velký krásný oceán. Navíc Zelenskyj přiznává, že polovina peněz, které jsme mu poslali, „chybí“. Odmítá volby, v ukrajinských průzkumech je velmi nízko a jediné, co mu šlo, bylo hrát na Bidena „jako na housle“. Diktátor bez voleb, Zelenskyj by měl jednat rychle, jinak mu nezbude žádná země. Mezitím úspěšně vyjednáváme o ukončení války s Ruskem, což, jak všichni přiznávají, dokáže jen „TRUMP“ a Trumpova administrativa. Biden se o to nikdy nepokusil, Evropě se mír nastolit nepodařilo a Zelenskyj chce pravděpodobně být stále u koryta. Mám rád Ukrajinu, ale Zelenskyj odvedl hroznou práci, jeho země je rozvrácená a zbytečně zemřely miliony lidí. A tak to pokračuje.