Americký prezident Donald Trump chystá brzy zásadní prohlášení

Americký prezident Donald Trump hodlá dnes v 18:00 SELČ v Bílém domě pronést zásadní prohlášení. Není jasné, k čemu by se mělo konkrétně vztahovat. Sledovat můžete jeho vystoupení živě zde.

Burzovní svět se v USA nyní věnuje především prohlášení guvernéra americké centrální banky (Fed) Jeroma Powella, který avizoval možnost snížení úrokových sazeb. Po nich už Trump volá dlouhodobě.

Americká média se mezitím zmiňují o tom, k čemu se zatím Trump od rána vyjádřil. K nejžhavějšímu tématu mezinárodní politiky, ukrajinské válce, podotkl, že uvidí, zda budou ruský prezident Vladimir Putin a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj chtít spolupracovat na ukončení konfliktu.

Trump novinářům řekl, že si není jistý, zda musí být také na schůzce, kterou se snaží domluvit mezi Putinem a Zelenským po jeho nedávném jednání s Putinem na Aljašce. Dodal však, že by se jí raději nezúčastnil.

Americký prezident se také vyjádřil k vývoji kolem převzetí čínské mobilní aplikace a sociální sítě TikTok. Řekl, že pro něj má americké kupce a že by mohl dále prodloužit lhůtu pro čínskou společnost ByteDance, aby se vzdala amerického podílu v této aplikaci. Trump v rozhovoru s novináři uvedl, že s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem o aplikaci pro krátká videa ještě nemluvil, ale ve vhodnou chvíli tak učiní.

Jak to bude s úrokovými sazbami

Powell v pátek mírně pootevřel dveře ke snížení klíčové úrokové sazby v nadcházejících měsících, ale nenaznačil, kdy k tomu dojde. Podle agentury AP ale upozornil, že centrální banka bude postupovat opatrně, protože nadále vyhodnocuje dopad cel a dalších politik na ekonomiku.

Proč taky Trump tlačí na snížení sazeb? Má sto milionů v dluhopisech a chce vydělat

Powell ve svém vysoce prestižním projevu, který byl ostře sledován v Bílém domě i na Wall Street, uvedl, že existují rizika jak rostoucí nezaměstnanosti, tak i úporně vyšší inflace. To staví Fed do obtížné situace, protože obvykle by snižoval krátkodobou úrokovou sazbu, aby podpořil najímání nových zaměstnanců, a zároveň ji udržoval na vysoké úrovni – nebo ji zvyšoval – v boji proti inflaci.

„Stabilita míry nezaměstnanosti a dalších ukazatelů na trhu práce nám umožňuje postupovat opatrně, když zvažujeme změny našeho politického postoje,“ řekl Powell. To naznačuje, že Fed bude nadále vyhodnocovat údaje o zaměstnanosti a inflaci při rozhodování o snížení sazeb, a to i na svém příštím zasedání 16. a 17. září.

Zuřím jako ty, kamaráde. Vyřiď to i Slovákům, odepsal Trump fixou na Orbánovu stížnost

„Nicméně při restriktivní politice může základní výhled a měnící se rovnováha rizik odůvodňovat úpravu našeho politického postoje,“ dodal, což je přímější signál, že Powell zvažuje snížení sazeb, než jak to udělal v předchozích komentářích.

Přesto Powellovy poznámky naznačují, že Fed bude i v nadcházejících měsících postupovat opatrně a o sazbách bude rozhodovat podle toho, jak se bude v příštích měsících vyvíjet inflace a nezaměstnanost. To může zklamat finanční trhy, které doufaly v jasnější signály ohledně dalších kroků Fedu, i prezidenta Donalda Trumpa, který Powellovi vyčetl, že sazby nesnížil dříve. Indexy jako Dow Jones, Nasdaq či S&P 500 dnes nicméně už notně povyskočily.

