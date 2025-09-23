Ukrajina by mohla s podporou EU a NATO dobýt zpátky veškeré území, uvedl Trump

„Myslím, že Ukrajina je s podporou Evropské unii v pozici, kdy může bojovat a VYHRÁT celou Ukrajinu zpět v její původní podobě. S časem, trpělivostí a finanční podporou Evropy a zejména NATO je původní Hranice, odkud tato válka začala, velmi dobře možná,“ napsal americký prezident.
Oba prezidenti, kteří měli v minulosti napjatější vztahy, se vřele pozdravili na okraj každoročního Valného shromáždění OSN, na kterém se scházejí světoví lídři.
„Máme velký respekt k boji, který Ukrajina svádí,“ řekl Trump Zelenskému, který mu odpověděl, že má „dobré zprávy“ z bojiště. „Budeme mluvit o tom, jak ukončit válku a o bezpečnostních zárukách,“ řekl Zelenskyj a poděkoval americkému prezidentovi za setkání a za jeho „osobní úsilí o zastavení této války“.
S ohledem na pokračující boje Trump řekl, že „největším pokrokem“ na cestě k ukončení konfliktu „je to, že ruská ekonomika je teď hrozná“. Zelenskyj uvedl, že Ukrajina souhlasí s Trumpovou výzvou, aby evropské země dále zastavily dovoz ruské ropy a zemního plynu.
V úterý ve svém projevu před Valným shromážděním Trump řekl, že válka na Ukrajině dělá Rusku „špatnou vizitku“, protože to „měla být rychlá malá šarvátka“.
Trump se vyjádřil i k nedávným ruským provokacím na východním křídle NATO. Země aliance by podle něho měly sestřelit ruské letouny, pokud vniknou do vzdušného prostoru členských států. Podle Trumpa bude podpora Spojených států členským zemím NATO při takovém kroku záviset na konkrétních okolnostech.