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Rusko Ukrajině nic moc nedělá, chová se přijatelně, prohlásil Trump

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  9:51
Donald Trump (20. října 2026)

Donald Trump (20. října 2026) | foto: AP

Ruský dronový útok na park v obci Nova Vodolaha v Charkovské oblasti zabil šest...
Ruský dronový útok na park v obci Nova Vodolaha v Charkovské oblasti zabil šest...
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj hovoří na tiskové konferenci během...
Ruský dronový útok na park v obci Nova Vodolaha v Charkovské oblasti zabil šest...
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Americký prezident Donald Trump prohlásil, že Rusko toho Ukrajině „moc nedělá“ a chová se „přijatelně“. Ve stejnou dobu ruský úder v parku v Charkovské oblasti zabil šest lidí včetně roční holčičky a další útoky následovaly v noci na úterý. Trump pochválil Rusko i za to, že se drží od Íránu dál. Ukrajinu naopak obvinil, že Američanům nic nedala.

„Rusko se, upřímně, vůči Ukrajině chová celkem přijatelně,“ řekl v pondělí Trump novinářům. „Moc toho nedělá,“ dodal.

Ignoroval přitom neustálé masivní útoky na ukrajinská energetická zařízení a obytné domy. Jeho prohlášení navíc přišlo v době, kdy ruský dronový úder na veřejný park v Charkovské oblasti zabil šest lidí, z toho dvě dívky. Jedné byl rok, druhé jedenáct.

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Trumpova slova šokovala i polského ministra zahraničí Radosława Sikorského. „Wow,“ vyjádřil stručně svůj naprostý údiv.

Zatímco o Moskvě se šéf Bílého domu vyjádřil pochvalně, Kyjev znovu hanil. „Dali jsme toho Ukrajině hodně. Oni nám nic. Pamatujte si to,“ prohlásil.

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Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj přitom během horké fáze americké války s Íránem nabízel USA ukrajinskou expertízu a pomoc proti íránským dronům, které používají i Rusové. Trump to ale odmítl s tím, že od Zelenského „nic nepotřebujeme“.

Trump ocenil Rusko i ohledně Íránu. „Máme s Moskvou také velmi dobrou situaci, pokud jde o Írán. Od Íránu dává ruce pryč,“ řekl. „Je to pěkné, protože Írán zasahujeme velmi tvrdě, jak víte, a to jak ekonomicky, tak vojensky, a Rusko tam, pokud vidíme, nic nepodniklo. Myslím, že to je velmi pozitivní.“

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Podobně se vyjádřil i o Číně a jejím prezidentovi Si Ťin-pchingovi. „Byl k Ukrajině velmi spravedlivý. Příliš se neangažoval, a to samé platí i o Rusku. Nebyli ani zdaleka takoví, jakými by být mohli, a toho si vážím,“ řekl. Není jasné, zda narážel na čínskou podporu Ruska, nebo na ruskou agresi na Ukrajině.

Ukrajina obviňuje Čínu, že pomáhá Rusku pokračovat ve vojenských operacích poskytováním komponentů pro ruský válečný průmysl. Kyjev též varoval Washington, že Moskva poskytuje Íránu, svému hlavnímu spojenci na Blízkém východě, drony i zpravodajské informace k zásahům amerických vojáků. Že Rusové pomáhají Íránu a jeho prostřednictvím i jemenským Húsíům, naznačila i Saúdská Arábie. Trump ale již dříve zapojení Ruska a Číny do války na Blízkém východě odmítl.

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Trump v poslední době silně kritizuje ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Osočuje jej, že nechce skončit válku a jednat s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. O něm řekl, že se mu s ním jedná lépe než se Zelenským. Vyzval i k výměně Zelenského.

Šéf Bílého domu chce po Zelenském, aby přestal s údery na ruské rafinerie. S Putinem uzavřel dohodu o dodávkách ruské nafty na americký a světový trh, která má před kongresovými volbami zmírnit nespokojenost Američanů s vysokými cenami pohonných hmot.

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Roztržka na Ukrajinu tvrdě dopadá. Ukrajinští vojáci hlásili omezení služeb klíčového satelitního systému Starlink, Kyjev též uváděl, že nedostal zpravodajské informace o blížících se ruských raketách. Zelenskyj nyní navíc vyčetl Pentagonu, že zadržuje dodávku záchytných střel přesto, že už ji zaplatili evropští partneři.

Válka na Ukrajině

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