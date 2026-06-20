Trump si myslel, že Ukrajina prohraje. Názor změnil díky Macronovi i Zelenskému

„Myslel si, že Ukrajina prohraje. Během schůzky se Zelenským v Oválné pracovně šlo všechno špatně,“ řekl Macron v rozhovoru pro stanici France 2 s odkazem na výbušné setkání ukrajinského prezidenta s jeho americkým protějškem v únoru minulého roku, a to krátce po nástupu Trumpa k moci. Šéf Bílého domu tehdy řekl hlavě Ukrajiny, že nemá v ruce žádné karty.
Odklon od Ruska přichází i z dalších částí Trumpova tábora. Vlivná prezidentova spojenkyně a podporovatelka, krajně pravicová Laura Loomerová, přiznala, že naletěla ruské propagandě.