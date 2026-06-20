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Trump si myslel, že Ukrajina prohraje. Názor změnil díky Macronovi i Zelenskému

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Prezident Donald Trump si před večeří prohlíží zámek Versailles s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. (17. června 2026) | foto: Reuters

Jan Hron
Americký prezident Donald Trump se domníval, že Ukrajina prohraje. Nyní však poznal, že to byla lež, a Ukrajince respektuje, zatímco u Ruska vidí, že nedodržuje sliby, říká francouzský prezident Emmanuel Macron. Ten je podle zákulisních informací považován za architekta změny postoje šéfa Bílého domu k Ukrajině. Svou roli sehrál i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

„Myslel si, že Ukrajina prohraje. Během schůzky se Zelenským v Oválné pracovně šlo všechno špatně,“ řekl Macron v rozhovoru pro stanici France 2 s odkazem na výbušné setkání ukrajinského prezidenta s jeho americkým protějškem v únoru minulého roku, a to krátce po nástupu Trumpa k moci. Šéf Bílého domu tehdy řekl hlavě Ukrajiny, že nemá v ruce žádné karty.

Odklon od Ruska přichází i z dalších částí Trumpova tábora. Vlivná prezidentova spojenkyně a podporovatelka, krajně pravicová Laura Loomerová, přiznala, že naletěla ruské propagandě.

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