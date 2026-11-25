Bílý dům před ceremoniálem uspořádal internetové hlasování, v němž lidé vybírali, který z krocanů milost dostane. Nejvíce hlasů získal Freedom, Trump se ale rozhodl ušetřit i jeho společníka Feathers.
Když si prezident během úterního obřadu všiml, že druhý krocan na slavnosti chybí, ptal se úředníků kolem sebe, kde je. Ti ho uklidnili sdělením, že je v pořádku a zůstal uvnitř Bílého domu.
„Freedom, chci jen říct, že ty i Feathers máte od této chvíle úplnou a bezpodmínečnou milost,“ prohlásil Trump a pohladil krocana po bílém peří.
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Zvyk posílat prezidentům živé krocany jako sváteční dary sahá více než sto let do minulosti. V roce 1989 prezident George H. W. Bush jednomu z ptáků udělil milost, což se pak stalo každoroční tradicí.
Oba krocani po slavnosti zamíří na univerzitu v Texasu, kde dožijí. Trump zároveň navrhl, aby se příští ceremoniál konal v novém reprezentačním sále, který momentálně buduje v Bílém domě.
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Američanům se letos sváteční hostina na Den díkůvzdání podraží. Ceny tradičních potravin vzrostly o šest procent, samotní krocani zdražili o více než desetinu. Dražší je také šunka, mléko, pečivo, sladké brambory a brusinky, které jsou rovněž součástí sváteční tabule.