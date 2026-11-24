Medaili 82letý Giuliani obdržel v Bílém domě při ceremoniálu bez účasti médií.
Trump označil Giulianiho, který je stejně jako prezident newyorským rodákem, za „nejlepšího starostu v historii města New York a stejně tak skvělého amerického vlastence“.
Giuliani v prohlášení uvedl, že jej ocenění poctilo a naplnilo pokorou a za vodítko pro svou veřejnou službu označil rady prezidenta Ronalda Reagana, za jehož vlády působil jako druhý náměstek ministra spravedlnosti a federální prokurátor.
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„O tuto zásluhu se dělím se všemi muži a ženami, kteří se mnou pracovali, nesouhlasili se mnou i mě měli rádi – zejména pak s těmi, kteří přišli o život při plnění úkolů, do nichž jsme se společně pustili,“ uvedl Giuliani.
Jeho syn, bývalý představitel Trumpovy administrativy Andrew Giuliani, řekl novinářům před Bílým domem, že ceremoniál byl výjimečným setkáním, při kterém Trump s Giulianim zavzpomínali na své dlouholeté přátelství.
Po útocích z 11. září 2001 se Giuliani stal jednou z nejpopulárnějších osobností americké politiky. V roce 2007 zahájil kampaň za republikánskou prezidentskou nominaci, a i když neuspěl, zůstal výrazným hlasem konzervativců.
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Mluvčí Bílého domu Olivia Walesová v prohlášení označila Giulianiho za „oddaného veřejného činitele, jehož rozhodné vedení zanechalo trvalou stopu na městě New York i na celé naší zemi“.
Jako Trumpův osobní právník byl Giuliani ústřední postavou snah o zvrácení Trumpovy volební porážky Joem Bidenem v roce 2020. Soudy odmítly tvrzení o volebních podvodech, která Giuliani prosazoval, a dvě bývalé pracovnice volební komise v Georgii proti němu vyhrály soudní spor o pomluvu s odškodným ve výši 148 milionů dolarů (3,3 miliardy Kč).
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Později jej soudy sankcionovaly a vyloučily z advokátní komory za šíření nepravdivých tvrzení o volbách v roce 2020 a v New Yorku i ve Washingtonu byl zbaven práva vykonávat advokacii za opakované uvádění lživých prohlášení o těchto volbách. Podmínky rozsudku plně splnil v únoru 2025. Koncem téhož roku mu Trump udělil milost za federální trestné činy.
Trump již loni v září avizoval, že medaili bývalému newyorskému starostovi udělí, a to krátce poté, co byl Giuliani vážně zraněn při autonehodě.