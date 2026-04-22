Odpustím hřích a uzdravím jejich zem. Trump v čtecím maratonu citoval z Bible

Ve vysílání se objevilo sestříhané video amerického prezidenta, jak nahlas čte úryvek ze Starého zákona. Podle agentury AP pasáž, kterou Trump přečetl, už desítky let hojně citují zastánci přesvědčení, že Spojené státy vznikly jako křesťanský národ, měly by se kát za své hříchy a vrátit se k Bohu. „Bible je neoddělitelně spjata s naší národní identitou a způsobem života,“ řekl Trump o události.
Trump předčítal ze 7. kapitoly druhé knihy Kronik. Nejcitovanější 14. verš, který prezident do své četby zahrnul, bývá podle BBC interpretován jako výzva občanům, aby se káli, a prosba, aby Bůh požehnal národu.
„Jestliže se pak můj lid, který se nazývá mým jménem, pokoří a bude se modlit, bude hledat mou tvář a odvrátí se od svých zlých cest, potom je vyslyším z nebe, odpustím jejich hřích a uzdravím jejich zem,“ zní verš.
Kritici AP tvrdí, že událost konzervativců je součástí širšího projektu spojit nadcházející 250. výročí založení Spojených států, které připadá na 4. července, s nacionalistickou vizí, podle které americký národ vznikl jako v zásadě křesťanský. To však podle AP mnoho historiků zpochybňuje. Bílí křesťané, zejména evangelikáni, tvořili zásadní část Trumpovy voličské základny.
Seznam účastníků nasvědčuje tomu, že se jedná o „zcela pravicové křesťanské nacionalistické úsilí MAGA,“ řekl AP Brian Kaylor, autor knihy The Bible According to Christian Nationalists: Exploiting Scripture for Political Power (Bible podle křesťanských nacionalistů: Zneužívání písma svatého s cílem získat politickou moc). MAGA je anglický akronym Trumpova hnutí Učiňme Ameriku opět skvělou.
„Kdyby chtěli, aby se jednalo o sjednocující americký projekt, věnovali by mnohem více pozornosti politické a ideologické rozmanitosti,“ dodal Kaylor, který je šéfredaktorem progresivního webu o víře a politice Word&Way.
Trump se čtení Bible účastnil poté, co minulý týden vyvolal kontroverze kritikou papeže Lva XIV., který předtím kritizoval válku na Blízkém východě rozpoutanou americko-izraelskými útoky na Írán. Republikánský prezident mimo jiné do Vatikánu vzkázal, že by mu Lev XIV. měl být vděčný za zvolení papežem, a prohlásil, že hlava katolické církve je „slabá vůči kriminalitě“.
Pozdvižení vyvolal také šéf Pentagonu Pete Hegseth, když minulý týden citoval fiktivní biblický verš z filmu z dílny režiséra Quentina Tarantina Pulp Fiction. Hegseth jej podle deníku The Guardian pronesl při bohoslužbě v Pentagonu s cílem povzbudit americké vojáky nasazené ve válce s Íránem. Ministr obrany je v médiích často označován za křesťanského nacionalistu.