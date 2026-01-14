Zabíjení v Íránu ustalo, popravy nebudou, odkázal Trump na „důvěryhodný zdroj“

Prezident Donald Trump ve středu uvedl, že mu bylo „z důvěryhodného zdroje“ sděleno, že plány na popravy v Íránu byly zastaveny. I když Teherán naopak naznačil, že se chystají rychlé soudy a popravy v rámci tvrdého potlačování protivládních protestů.
Možná mírová dohoda mezi Ruskem a Ukrajinou se podle amerického prezidenta Donalda Trumpa po schůzi s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským výrazně přiblížila. (28. prosince 2025) | foto: AP

V Íránu pohřbili policisty zabité při protestech
16 fotografií

Tvrzení amerického prezidenta, které bylo uvedeno bez bližších podrobností, následuje poté, co protestujícím Íráncům sdělil, že „pomoc je na cestě“ a že jeho administrativa „bude jednat odpovídajícím způsobem“, aby reagovala na represe íránského vládnoucího režmu.

Trump však neposkytl žádné podrobnosti o tom, jak by USA mohly reagovat, a nebylo jasné, zda jeho nynější komentář naznačuje, že s akcí počká, nebo od ní dokonce zcela ustupuje.

„Bylo nám řečeno, že zabíjení v Íránu ustává – ustalo – ustává,“ řekl Trump podle agentury AP. „A neexistuje žádný plán poprav – tak mi to bylo řečeno z důvěryhodného zdroje.“

Prezident se v úterý radil se svým týmem pro národní bezpečnost o dalších krocích poté, co novinářům řekl, že považuje rozsah obětí v Íránu za vysoký.

Viceprezident J. D. Vance, ministr zahraničí Marco Rubio a klíčoví představitelé Rady národní bezpečnosti Bílého domu už pro Trumpa vypracovali možnosti, jak reagovat, a to od diplomatického přístupu po vojenské údery.

Jen šel na protest, rodina ho viděla deset minut. Írán popraví prvního demonstranta

V Íránu pokračují třetím týdnem rozsáhlé celonárodní protesty proti teokratickému režimu, které provází střelba bezpečnostních složek a ozbrojených milicí do demonstrantů a které si podle aktuálních ověřených údajů nevládní organizace vyžádaly nejméně 3420 obětí. Přes 10 tisíc dalších osob bylo zatčeno a režim jim hrozí trestem smrti.

Západ Trumpův optimismus nesdílí

Itálie, Španělsko a Polsko dnes důrazně vyzvaly své občany pobývající v Íránu, aby zemi kvůli bezpečnostní situaci okamžitě opustili. České ministerstvo zahraničí k podobnému kroku přistoupilo už v pondělí, Spojené státy vyzvaly Američany k opuštění Íránu v úterý. Velká Británie podle serveru Politico dočasně uzavřela své velvyslanectví v Teheránu, zatímco Německo varovalo letecké společnosti před vstupem do vzdušného prostoru Íránu.

Italské ministerstvo zahraničí dnes znovu důrazně vyzvalo své občany, aby Írán opustili. V zemi se nachází přibližně 600 Italů, většina z nich v oblasti Teheránu, dodalo. Španělská diplomacie svým občanům, kteří se nacházejí v Íránu, doporučila opustit zemi „pomocí dostupných prostředků“.

Pokračujte, převezměte kontrolu, pomoc je už na cestě, burcuje Trump Íránce

K okamžitému opuštění Íránu vyzvalo také Polsko. „Ministerstvo zahraničí naléhavě vyzývá k okamžitému odjezdu z Íránu a nedoporučuje do této země cestovat,“ uvedlo polské ministerstvo na síti X.

Server Politico citoval mluvčího britské vlády: „Dočasně jsme uzavřeli britskou ambasádu v Teheránu, která bude nyní fungovat na dálku. Cestovní doporučení ministerstva zahraničí byla aktualizována tak, aby tuto změnu v konzulárních službách odrážela.“

Německé úřady vydaly směrnici, která varuje letecké společnosti v zemi před vstupem do íránského vzdušného prostoru, uvedl server pro sledování leteckého provozu Flightradar24.

Spojené státy kvůli možné hrozbě íránského útoku preventivně stahují část personálu ze svých vojenských základen na Blízkém východě, napsala dnes už dříve agentura Reuters s odvoláním na nejmenovaného amerického činitele. Informaci o doporučení stáhnout část personálu ze základny Al-Udajd potvrdil Katar, na jehož území se tato největší americká základna v regionu nachází. K částečnému stažení personálu z této základny přistoupila i Británie, uvedl Reuters s odvoláním na svůj zdroj.

