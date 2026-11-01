„Zničili jsme jejich jaderný program,“ chlubí se Trump směrem k Íránu

„Zničili jsme jejich jaderný program. Stále se musíme postarat o jedno či dvě místa, ale to můžeme udělat za deset minut,“ řekl Trump novinářům ve svém floridském sídle. Podle AFP přitom zmínil také Pickaxe Mountain, kde se podle něj nachází podzemní jaderný komplex. Íránská vláda jakoukoli jadernou činnost v tomto zařízení popírá.
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USA se snaží oživit mírové rozhovory s Íránem. Trump je útoku stále nakloněn
Trump prohlásil, že Spojené státy s případnými dalšími údery nespěchají, protože podle něj už výrazně oslabily íránskou armádu i jaderný program. Jednání s Teheránem podle něj „probíhají dobře“, Írán však označil za nespolehlivého partnera.
Americký ministr zahraničí Marco Rubio v sobotu uvedl, že Trump zatím nerozhodl o případných dalších úderech na Írán. Washington je podle něj otevřený diplomatickému řešení konfliktu.
Íránský nejvyšší duchovní vůdce v sobotu varoval Spojené státy a Izrael před novými útoky. Reagoval tak na hrozby obnovení úderů po listopadových volbách do amerického Kongresu. Trump už dříve uvedl, že zvažuje, zda vojenskou operaci dokončit a Írán definitivně porazit.