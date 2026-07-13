Trump: Staneme se strážcem Hormuzu. A měli bychom za to dostat hodně peněz

„Průliv si necháme a nejspíš ho budeme spravovat. Staneme se strážcem průlivu. Možná to budeme nazývat strážným andělem průlivu a mělo by nám to být proplaceno,“ řekl Trump v rozhovoru v pořadu Fox & Friends televize Fox News.
Kontrola a správa Hormuzského průlivu, který je klíčový pro globální přepravu ropy, je jedním ze stěžejních bodů současného konfliktu. Írán na průliv fakticky uvalil blokádu, což vedlo k nárůstu cen energií a vyvolalo globální obavy z inflace.
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Podle Trumpa je Hormuzský průliv otevřený pro obchodní plavbu
„Budeme ho chránit a dostaneme za to zaplaceno hodně peněz,“ řekl Trump. „Bude nám to proplaceno, protože ostatní země jsou velmi bohaté. Jsou na naší straně a nelze od nás očekávat, že to budeme dělat zadarmo,“ dodal.
Teherán o víkendu oznámil uzavření průlivu poté, co informoval o proplutí lodi po neschválené trase. V neděli uvedl, že lodní doprava v průlivu je nadále pozastavena a že bude vydávat povolení, jakmile bude obnovena stabilita. Trump v neděli naopak uvedl, že Hormuzský průliv je otevřený pro komerční přepravu.
„Měli jsme dohodu. Byla to hotová dohoda a pak ji porušili. Vždycky ji poruší. Měli jsme s těmito lidmi deset dohod, takže je prostě zasáhneme velmi tvrdě,“ uvedl Trump.
Íránské revoluční gardy v pondělí v prohlášení uvedly, že běžná doprava v Hormuzském průlivu bude obnovena pouze za předpokladu, že tam přestanou vojensky zasahovat Spojené státy. Dodaly, že pokračující vměšování ze strany USA povede k závažnějším incidentům, jež budou mít dopad na světový energetický průmysl.
O víkendu a v pondělí se mezi americkými a íránskými silami odehrály intenzivní raketové a dronové útoky. Teherán uvedl, že zasáhl americká vojenská zařízení v regionu a ponechává Hormuzský průliv uzavřený, což vedlo k prudkému zdražování ropy.
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Konflikt na Blízkém východě propukl 28. února, když Spojené státy a Izrael společně zaútočily na Írán. Ten v odvetě zablokoval Hormuzský průliv a začal útočit na americké vojenské základny v okolních zemích. Před vypuknutím války procházelo Hormuzským průlivem zhruba 20 procent světových dodávek ropy a zkapalněného zemního plynu (LNG).
Nejnovější střety představují další prudkou eskalaci konfliktu. Týká se to tempa útoků i jejich rozsahu za uplynulý týden. Události tak vyvolávají vážné obavy o budoucnost prozatímní americko-íránské dohody z minulého měsíce. Ta měla vést ke znovuotevření průlivu a přerušení bojů, zatímco by obě strany využily dalších 60 dní k vyjednávání.