Trump reagoval na dříve publikovaný rozhovor Zelenského s agenturou Bloomberg, v němž ukrajinský prezident tvrdil, že se Trump snaží vyvinout tlak na Ukrajinu, aby se vzdala Rusku.
Trump tvrdí, že svými kroky drží Rusko u vyjednávacího stolu
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