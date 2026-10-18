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Trump tvrdí, že svými kroky drží Rusko u vyjednávacího stolu

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  23:14aktualizováno  23:20

Americký prezident Donald Trump na předvolebním shromáždění (3. října 2026) | foto: Reuters

Šéf Bílého domu na síti Truth Social uvedl, že jeho kroky mají udržet Rusko u vyjednávacího stolu, zároveň obvinil ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského z poškozování trhu s naftou útoky na ruské rafinerie a z neochoty ukončit válku, kterou v únoru 2022 rozpoutalo Rusko.

Trump reagoval na dříve publikovaný rozhovor Zelenského s agenturou Bloomberg, v němž ukrajinský prezident tvrdil, že se Trump snaží vyvinout tlak na Ukrajinu, aby se vzdala Rusku.

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