„Sledujte nejvýznamnější momenty Trumpovy administrativy na jednom místě. Nejpopulárnější videa, zásadní projevy a nejzajímavější okamžiky, které musíte vidět,“ stojí na oficiálním youtubovém kanálu nové „televize“.
Trump TV odstartovala v 19:00 místního času (01:00 SELČ). Jejím prvním videem byl záznam Trumpova projevu u Mount Rushmore ze 3. července. V době psaní tohoto článku Trump TV vysílala Trumpův projev na vojenské akademii z minulého roku, aby následně ukázala záběry z jeho návštěvy Spojených arabských emirátů z minulého roku, vystřídané dubnovou účastí Trumpa na státním banketu pořádaném britským králem Karlem III. na hradě Windsor.
Bílý dům nové vysílání intenzivně propaguje. „Trump TV teď streamuje 24/7,“ napsal triumfálně na svém oficiálním účtu na sociální síti X. „Aktualizováno v reálném čase, s nejlepšími minulými momenty, oznámeními a tím nejnovějším a nejlepším od administrativy na jednom místě. Ne každá velká chvíle se dostala do vaší televize, teď už může.“
Spuštění Trumpova kanálu provázelo video sestříhané ze záběrů z různých populárních seriálů, v nichž jejich postavy s očekáváním usedají k televizi. V záběrech se mihnou Simpsonovi, Přátelé či Jessie z Perníkového táty (Breaking Bad). Ještě předtím Bílý dům zveřejňoval tajemné zprávy, že se něco chystá.
Trump TV přichází v době, kdy se prezident dočkal nečekaně širokého bojkotu ze strany velkých amerických stanic poté, co Bílý dům v pátek zakázal přístup novinářům z médií CNN, MS NOW a Politico. Akce se zúčastnila i konzervativní televize Fox News, která je obecně Trumpovi spíše nakloněna.
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Trumpa bojkotovala média. Mluvil bez mikrofonu a diváci slyšeli jen protivný šum
Postižená média proti Trumpově administrativě podala žalobu s tím, že její krok porušuje První dodatek americké ústavy. Trump rozhodnutí obhajuje tím, že o něm píší „falešné zprávy“.
Trump TV se stala terčem kritiky, že se prezident snaží obejít nezávislá média tím, že zřídí svůj vlastní státní kanál. Odpůrci prezidenta ji přirovnávají ke státem kontrolovaným médiím v nedemokratických zemích, jako je Čína či Rusko.
„Nejprve Trump zakázal nezávislým médiím přístup do Bílého domu,“ napsal kalifornský guvernér Gavin Newsom. „Teď spouští doslova státní televizi, aby se pokusil přehlušit skutečnost, že on i jeho zkorumpovaná administrativa selhávají před americkým lidem. Toto je od neúspěšného prezidenta doslova autokratické chování.“