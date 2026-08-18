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Hormuz je americké území, ukázal Trump mapu. Žije v bludu, míní Íránci

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  19:51
Trump zveřejnil na své sociální síti mapu, na níž je Hormuzský průliv označen...

Trump zveřejnil na své sociální síti mapu, na níž je Hormuzský průliv označen za nové území USA. (18. srpna 2026) | foto: Donald Trump/ Truth Social

Výtisk íránského deníku Hamšahrí, na jehož titulní straně je fotografie...
Írán zaminoval oblast Hormuzu a ostřeluje lodě v Perském zálivu, na snímku hoří...
Americký prezident Donald Trump sdílel obrázek mapy, na které je Hormuzský...
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15 fotografií
Trump zveřejnil na své sociální síti mapu, na níž je Hormuzský průliv označen za nové území USA. Podle íránské diplomacie Trump žije v bludu.
Trump zveřejnil na své sociální síti mapu, na níž je Hormuzský průliv označen za nové území USA. (18. srpna 2026)
Výtisk íránského deníku Hamšahrí, na jehož titulní straně je fotografie Hormuzského průlivu mezi Perským a Ománským zálivem. Titulek cituje íránského ministra zahraničí Abbáse Araghčího: „Dohoda s Ománem neznamená znovuotevření Hormuzského průlivu“. (9. srpna 2026)
Írán zaminoval oblast Hormuzu a ostřeluje lodě v Perském zálivu, na snímku hoří tanker poblíž irácké Basry. (11. března 2026)
Americký prezident Donald Trump sdílel obrázek mapy, na které je Hormuzský průliv přejmenovaný na „Trumpův průliv“.
15 fotografií

Trump poznamenal, že USA žádné rozhovory s Íránem neplánují. Tvrdil rovněž, že průliv, klíčový pro přepravu ropy, zůstává otevřený, navzdory omezenému provozu a hlášenému zásahu lodi vyplouvající z této úžiny. Náměstek íránského ministra zahraničí Kázem Gharíbabádí vzápětí na síti X napsal, že Trump žije v bludu.

„Stejně jako Trump správně napsal název Perského zálivu, brzy bude buď opravena jeho mylná představa ohledně Hormuzského průlivu, anebo my opravíme mylné představy tohoto pomýleného muže,“ uvedl Gharíbabádí.

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Trump také pohrozil bombardováním Ománu, když se tato země snažila uzavřít dohodu s Íránem o řízení lodní dopravy v průlivu, uvedli dnes dva regionální představitelé. Stalo se tak den poté, co Trump údajně vyslovil tuto hrozbu pro případ, že by se Omán „postavil do cesty“.

Írán tvrdí, že vodní cesta nebude znovu otevřena, dokud USA nesplní jeho podmínky. Trump naopak v pátek večer řekl, že po porážce Íránu prohlásí Hormuzský průliv za území Spojených států.

Nedůvěra či hledání výmluvy za vlastní neschopnost? Proč Trump napadá Omán

Hormuzský průliv, nacházející se mezi Perským a Ománským zálivem, který je součástí Arabského moře, představuje klíčovou vodní cestu pro přepravu zejména ropy a zemního plynu. Po začátku konfliktu na Blízkém východě Írán v odvetě na údery USA a Izraele volnou plavbu průlivem pomocí hrozeb i několika úderů na lodě prakticky zablokoval a úžinu zřejmě i částečně zaminoval.

Plavba v průlivu je kvůli riziku íránských útoků výrazně utlumená, což zvedá ceny paliv. Kontrola a zajištění bezpečné plavby úžinou se tak staly jedním z hlavních témat války.

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