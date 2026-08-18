Hormuz je americké území, ukázal Trump mapu. Žije v bludu, míní Íránci

Trump poznamenal, že USA žádné rozhovory s Íránem neplánují. Tvrdil rovněž, že průliv, klíčový pro přepravu ropy, zůstává otevřený, navzdory omezenému provozu a hlášenému zásahu lodi vyplouvající z této úžiny. Náměstek íránského ministra zahraničí Kázem Gharíbabádí vzápětí na síti X napsal, že Trump žije v bludu.
„Stejně jako Trump správně napsal název Perského zálivu, brzy bude buď opravena jeho mylná představa ohledně Hormuzského průlivu, anebo my opravíme mylné představy tohoto pomýleného muže,“ uvedl Gharíbabádí.
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Trump také pohrozil bombardováním Ománu, když se tato země snažila uzavřít dohodu s Íránem o řízení lodní dopravy v průlivu, uvedli dnes dva regionální představitelé. Stalo se tak den poté, co Trump údajně vyslovil tuto hrozbu pro případ, že by se Omán „postavil do cesty“.
Írán tvrdí, že vodní cesta nebude znovu otevřena, dokud USA nesplní jeho podmínky. Trump naopak v pátek večer řekl, že po porážce Íránu prohlásí Hormuzský průliv za území Spojených států.
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Nedůvěra či hledání výmluvy za vlastní neschopnost? Proč Trump napadá Omán
Hormuzský průliv, nacházející se mezi Perským a Ománským zálivem, který je součástí Arabského moře, představuje klíčovou vodní cestu pro přepravu zejména ropy a zemního plynu. Po začátku konfliktu na Blízkém východě Írán v odvetě na údery USA a Izraele volnou plavbu průlivem pomocí hrozeb i několika úderů na lodě prakticky zablokoval a úžinu zřejmě i částečně zaminoval.
Plavba v průlivu je kvůli riziku íránských útoků výrazně utlumená, což zvedá ceny paliv. Kontrola a zajištění bezpečné plavby úžinou se tak staly jedním z hlavních témat války.