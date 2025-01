Změňme ústavu, aby Trump mohl vládnout tři období, navrhuje kongresman

Američtí prezidenti by podle navrženého dodatku mohli být zvoleni ke třetímu funkčnímu období v případě, že mezi prvním a druhým byla přestávka. Změna by se tak vztahovala na republikána Trumpa, který se v pondělí vrátil do Bílého domu po čtyřleté pauze, ale nikoli například na exprezidenta z Demokratické strany Baracka Obamu, který úřadoval v letech 2009 až 2017.

Ogles svůj návrh vysvětluje tak, že Trump je „jedinou osobností v moderních dějinách schopnou zvrátit rozklad naší země a obnovit velikost Ameriky“. „Je nanejvýš důležité, abychom poskytli prezidentu Trumpovi veškeré potřebné prostředky k nápravě katastrofálního kurzu nastaveného“ předchozí administrativou, cituje zákonodárce z Tennessee televize CNBC.

Americká ústava od roku 1951 zahrnuje formulaci, že nikdo nemůže být do prezidentské funkce zvolen více než dvakrát. Jakákoli změna ústavy vyžaduje souhlas dvou třetin členů v obou komorách Kongresu a následně i ratifikaci v nejméně 38 z 50 amerických států. Republikáni aktuálně mají většinu ve Sněmovně reprezentantů i Senátu, od dvoutřetinových většin jsou ale poměrně daleko.

„Dodatek nemá prakticky žádnou šanci, že bude ratifikován, ale je to signál o hloubce oddanosti, které se nový prezident těší mezi republikánskými kongresmany,“ komentoval vývoj zpravodajský web Axios.

Trump během svého působení ve vrcholné politice vícekrát pronesl narážky o tom, že by mohl být v čele USA déle než osm let. Učinil tak i krátce po svém znovuzvolení loni v listopadu na setkání s republikánskými členy sněmovny. „Obávám se, že nebudu znovu kandidovat, ledaže byste řekli: ‚Je tak dobrý, že to musíme nějak vymyslet‘,“ řekl Trump. Kongresmani tehdy reagovali smíchem, uvádí deník The New York Times.