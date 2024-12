Rozlítily ho Bidenovy milosti? Trump chce smrt pro „vrahy a zrůdy“

17:51

Zvolený americký prezident Donald Trump nařídí ihned po nástupu do úřadu ministerstvu spravedlnosti, aby důrazně prosazovalo trest smrti. Trump to dnes oznámil na své sociální síti Truth Social. Učinil tak den poté, co prezident Joe Biden změnil na doživotí bez možnosti propuštění trest 37 ze 40 lidí, kteří ve federálních věznicích čekali na vykonání trestu smrti.