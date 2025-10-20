Trump tlačil na Zelenského, aby přijal „Putinův mír“, píše americký tisk

Autor: ,
  6:24
Americký prezident Donald Trump při páteční schůzce v Bílém domě opakovaně naléhal na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby přijal ruské podmínky příměří. S odvoláním na zdroje obeznámené s obsahem jednání to napsal listM Financial Times (FT). Trump ukrajinskému lídrovi sdělil, že pokud Kyjev nepřistoupí na Putinovy podmínky, šéf Kremlu ji zničí.

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv

Schůzka se podle svědků několikrát změnila v hádku, při níž Trump „neustále nadával“ a odmítl se zabývat mapami frontové linie, které mu ukrajinská delegace předložila. Ve vyjádření po jednání přitom podle agentury AP uvedl, že obě strany by měly přistoupit na zastavení bojů podél frontové linie.

Trump nicméně podle několika evropských představitelů přítomných jednání doslova opakoval Putinovy argumenty. Zaznít mělo i tvrzení, že na Ukrajině probíhá „speciální operace, ani ne válka“. Trump také údajně řekl že má map po krk a ruská ekonomika si vede skvěle. Ještě nedávno přitom veřejně prohlásil, že ruské hospodářství je na pokraji zhroucení.

Americký prezident Donald Trump vítá v Bílém domě ukrajinského lídra Volodymyra Zelenského. (17. října 2025)
Americký prezident Donald Trump vítá v Bílém domě ukrajinského lídra Volodymyra Zelenského. (17. října 2025)
Volodymyr Zelenskyj během jednání v Bílém domě. (18. srpna 2025).
Prezident Donald Trump kráčí po jednání s Volodymyrem Zelenským na palubu letounu Air Force One. (17. října 2025)
46 fotografií

Podle FT Trump naléhal, aby Ukrajina odevzdala Rusku celou Doněckou a Luhanskou oblast, a tak přijala Putinovu poslední nabídku, podle níž by se Moskva na oplátku stáhla z některých míst v Chersonské a Záporožské oblasti.

„Dát (Doněckou a Luhanskou oblast) Rusku bez boje je pro ukrajinskou společnost nepřijatelné a Putin to ví,“ uvedl předseda zahraničního výboru ukrajinského parlamentu Oleksandr Merežko. Podle něj Putin návrhy používá k rozkladu Ukrajiny zevnitř.

Ukrajina musí předat Doněckou oblast, opakoval Putin. Přišel ale s ústupky

Ukrajinská delegace podle evropských diplomatů odcházela roztrpčená. Jedna z evropských zemí podle FT vyhodnotila setkání jako signál, že Trump je ochoten přistoupit na Putinovy maximální požadavky.

Trump po jednání uvedl v rozhovoru televizi Fox News, že je přesvědčen, že dokáže válku ukončit. Putin si něco vezme – získal určité území,“ dodal.

Během napjatého rozhovoru americký prezident Zelenskému sdělil, že požadované střely dlouhého doletu Tomahawk Ukrajině neposkytne, alespoň prozatím, napsal web Axios s odvoláním na dva zdroje.

Střely by Ukrajině umožnily zasáhnout cíle hluboko v ruském vnitrozemí včetně Moskvy a Rusko jejich možnou přítomnost v ukrajinském arzenálu označilo za eskalaci ze strany USA.

Hranice vytyčila válka, řekl Trump Zelenskému. Tomahawky Ukrajině nejspíš nedá

Ukrajina stejně jako většina evropských zemí vyzývá Rusko, aby stáhlo vojska, která ovládají asi pětinu ukrajinského území. To Moskva odmítá a požaduje, aby před uzavřením případné mírové dohody byly vyřešeny „základní příčiny“ války. Za ty Moskva označuje například možnost Kyjeva vstoupit do NATO.

Plnohodnotnou invazi na Ukrajinu zahájilo Rusko na Putinův rozkaz 24. února 2022. Začal tím největší vojenský konflikt v Evropě od konce druhé světové války. Putin tehdy mimo jiné řekl, že Rusko bude usilovat o „demilitarizaci a denacifikaci“ Ukrajiny.

Druhý z těchto cílů je obvykle chápán jako požadavek na změnu režimu. Státní tisková agentura RIA Novosti nicméně v dubnu 2022 uvedla, že „denacifikace bude nevyhnutelně také deukrajinizací“ a „Ukrajina jasně nemůže být zachována jako název plně denacifikovaného státního útvaru“.

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse (12 příspěvků)

Nejčtenější

Spanilá jízda veteránů, Motoristé i Chlad. Turek ve Varech velkolepě oslavil jubileum

Čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek ve středu oslavil čtyřicáté narozeniny. Životní jubileum se rozhodl opět prožít o víkendu v luxusním Grandhotelu Pupp v Karlových Varech. Na akci...

„Měla jsem smazat všechno.“ Sedláčková hájí Turkovy facebookové příspěvky

Poslankyně za Motoristy Gabriela Sedláčková v minulosti dostala od Filipa Turka heslo k jeho Facebooku, aby smazala nevhodné příspěvky. V rozhovoru pro iDNES.cz řekla, že měla být v mazání...

Nejtvrdší zima za posledních deset let. Meteorologové věští mrazivou anomálii

Premium

Připravte se. Zima se blíží. A bude to festovní zima, jako za starých časů. Aspoň to tvrdí meteorologové, podle kterých můžeme na přelomu prosince a ledna zažít největší mrazy za posledních deset...

Štěně na pět hodin ochromilo provoz metra A, fenky se ujme trojský útulek

Zaběhnuté štěně vlčáka asi na pět hodin zastavilo provoz pražského metra na lince A. Psa, který si vysloužil přezdívku Metrouš, asi od 9. hodiny naháněli hasiči, policisté i odchytová služba. Všechno...

Bývalý premiér Topolánek má rakovinu slinivky, začíná s chemoterapií

Bývalý premiér Mirek Topolánek má rakovinu slinivky. S vážnou nemocí se svěřil v pondělí v podcastu Zlámaný Topol s Lenkou Zlámalovou na serveru Info.cz. Devětašedesátiletý aktivní glosátor na...

Havárie nákladního letounu v Hongkongu. Stroj skončil v moři, dva lidé zemřeli

Nákladní letoun z Dubaje v pondělí ráno při přistání na letišti v Hongkongu z ranveje do moře. Při nehodě zemřeli dva pracovníci bezpečnosti letiště, čtveřici členů posádky letadla se podařilo...

20. října 2025  6:41

Trump tlačil na Zelenského, aby přijal „Putinův mír“, píše americký tisk

Americký prezident Donald Trump při páteční schůzce v Bílém domě opakovaně naléhal na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby přijal ruské podmínky příměří. S odvoláním na zdroje...

20. října 2025  6:24

Těžké tanky jsou nad limit. Libavá chce po ministerstvu peníze na opravu silnic

Deset let od svého vyčlenění z vojenského újezdu si brzy připomene Město Libavá na Olomoucku. Přítomnost armády však místní obyvatelé vnímají neustále, například při přejezdech techniky, pod kterou...

20. října 2025  5:51

Za lyžování v Itálii si tuto zimu připlatíte. Zájezdy už teď zdražuje olympiáda

Premium

Letošní lyžařskou sezónu ovlivní zimní olympijské hry, které se uskuteční začátkem února v italské Cortině d'Ampezzo a v Miláně. Jejich pořadatelství se už nyní projevuje zdražením ubytování a počtem...

20. října 2025

Devadesátky jsou v módě. Odborníci vysvětlují, proč se k nim stále vracíme

Ve Velké Británii i jinde ve světě se stále častěji objevují kulturní a komerční projekty inspirované 90. léty – od tematických barů přes módu až po seriály či filmy. Podle odborníků je za tím...

20. října 2025

Když umělá inteligence udělá chybu. Advokátka vysvětluje, kdo nese odpovědnost

Premium

Umělá inteligence mění svět i právo. Kdo nese odpovědnost, když AI udělá chybu? Komu patří výtvor, který vytvoří algoritmus, a co by se do umělé inteligence rozhodně nemělo zadávat? Nejen o tom jsme...

20. října 2025

Studenti z plzeňského SOUE umí vzít za práci

Komerční sdělení

Střední odborné učiliště elektrotechnické sídlící ve Vejprnické ulici v Plzni se řadí se svým zaměřením mezi špičky. Propracovaný systém vzdělávaní a rozvíjení odborných a jazykových dovedností...

20. října 2025

Svědci promluvili v kauze Turek. Našli jsme lidi, kteří si s ním psali

Premium

Je jich deset, navzájem se neznají a spojuje je jen to, že všichni mají už roky na Facebooku v přátelích nového poslance za Motoristy Filipa Turka. A všichni podle uniklých printscreenů z jeho...

20. října 2025

Zloději za bílého dne ukradli šperky z Louvru. Použili žebřík, pak ujeli na skútru

Do muzea Louvre v Paříži se vloupali zloději, v neděli proto zůstává zavřené. Francouzská ministryně kultury Rachida Datiová oznámila, že úřady zahájily vyšetřování a prezident Macron loupež označil...

19. října 2025  12:54,  aktualizováno  22:46

Metro na Invalidovně srazilo člověka, má zlomenou nohu

V pražském metru na lince B ve stanici Invalidovna došlo v neděli večer ke srážce soupravy metra s člověkem. Na místě zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému. Záchranáři podle...

19. října 2025  20:02,  aktualizováno  22:16

V Gaze se opět bojuje. Hamás porušil příměří, provádíme odvetu, tvrdí Izrael

Izraelská armáda už podruhé během neděle zaútočila v Pásmu Gazy poté, co se podle vyjádření svých představitelů stala terčem útoku hnutí Hamás. Ten si agrese podle svých zástupců není vědom. Izrael...

19. října 2025  11:32,  aktualizováno  21:10

Ve 48 letech zemřel Sam Rivers, baskytarista Limp Bizkit

Metalovou kapelu Limp Bizkit zasáhla smutná zpráva. V sobotu ve věku 48 let zemřel její baskytarista Sam Rivers. Kolegové ze skupiny to oznámili na sociálních sítích. Kapela vyzdvihla jeho „čistou...

19. října 2025  21:06

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.