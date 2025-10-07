Je to potížistka, potřebuje doktora, řekl Trump o Thunbergové. Ta vrátila úder

Autor:
  14:58
Americký prezident Donald Trump se opětovně vysmál švédské aktivistce Gretě Thunbergové. Označil ji za bláznivého člověka trpícího problémy se zvládáním hněvu a řekl, že potřebuje lékaře. Aktivistka vrátila úder, podle ní by Trump sám měl vyhledat terapeuta.

„Je to jen potížistka. Už se nezajímá o životní prostředí, ale o tohle,“ řekl Trump, který se vyjadřoval k zadržení Thunbergové v Izraeli poté, co s flotilou dalších aktivistů z projektu Global Sumud Flotilla chtěla porušit izraelské námořní embargo uvalené na Pásmo Gazy a dovézt pomoc tamním obyvatelům.

Švédská aktivistka Greta Thunbergová přiletěla po deportaci z Izraele do Athén. (6. října 2025)
Švédská aktivistka Greta Thunbergová přiletěla po deportaci z Izraele do Athén. (6. října 2025)
Americký prezident Donald hovoří před vysokými vojenskými vůdci na základně námořní pěchoty Quantico ve Virginii. (30. září 2025)
Švédská aktivistka Greta Thunbergová přiletěla po deportaci z Izraele do Athén. (6. října 2025)
80 fotografií

„Má problém s ovládáním hněvu, myslím, že by měla navštívit lékaře. Viděli jste jí někdy? Je to mladý člověk. Je tak rozhněvaná, tak bláznivá,“ pokračoval Trump.

Izrael deportoval Thunbergovou a spol. Pro aktivisty letělo slovenské letadlo

Dvaadvacetiletá aktivistka, kterou Izrael deportoval, vrátila úder. „Slyšela jsem, že Donald Trump opět vyjádřil lichotivé názory na mou osobnost, a oceňuji jeho zájem o mé duševní zdraví,“ uvedla na příspěvku na Instagramu. „Ráda přijmu jakékoli Vaše doporučení, jak se vypořádat s těmito takzvanými ‚problémy s ovládáním hněvu‘, protože soudě podle vašich působivých výsledků, se zdá, že jimi trpíte také,“ vysmála se americkému prezidentovi.

Trump a Thunbergová se kritizují opakovaně. V souvislosti s jejími propalestinskými aktivitami šéf Bílého domu již dříve naznačil, že aktivistka je příliš rozhněvaná a měla by se uklidnit. Thunbergová opáčila, že svět potřebuje více „naštvaných žen“.

Jednali s námi jako s opicemi, viní členové flotily Izrael. Aktivistka kousla zdravotnici

Jejich napjatý vztah se datuje už do prvního Trumpova prezidentského období. Sociální sítě zaujal nenávistivý výraz, kterým tehdy šestnáctiletá Thunbergová pohlížela na amerického prezidenta na klimatickém summitu OSN v New Yorku v roce 2019. „Vypadá jako velmi šťastné mladé děvče, která se těší na jasnou a úžasnou budoucnost,“ okomentoval Trump jízlivě její slavný projev, ve kterém osočila světové politiky, že nic nedělají pro záchranu planety před globálním oteplováním.

Válka v Izraeli

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Volby ovládlo ANO, uspěli i Motoristé. Piráti předstihli SPD, Stačilo! pohořelo

Parlamentní volby po sečtení všech okrsků vyhrálo ANO se svým zatím nejvyšším ziskem 34,51 procenta hlasů, druhá koalice SPOLU získala 23,36 %. Andrej Babiš prohlásil, že preferuje jednobarevnou...

Tramvajačka v lijáku zápasila s výhybkou, promoklá fotka okouzlila Česko

Liják v centru Prahy, tramvajačka stojící po kotníky ve vodě a fotograf, který neváhal promoknout do poslední nitky. Snímek Michala Růžičky z Czech Press Photo 2019 ukazuje, jak i z obyčejné...

Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic jsme nenašli, tvrdili

Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma Gazy v konvoji lodí? Izraelská armáda prohledala všechna zadržená plavidla, ale žádnou pomoc prý...

Jsem bez zranění. Jen hodinky a oblek mám od krve, řekl Turek po napadení

Nově zvolený poslanec Filip Turek se v sobotu v noci stal terčem útoku v jednom z barů v centru Prahy. Podle informací iDNES.cz musela zasáhnout jeho soukromá ochranka. Politik v podniku slavil...

U Gibraltaru se vynořila ruská ponorka. Prozradil ji únik paliva, hrozila exploze

U Gibraltaru se koncem září vynořila jedna z ponorek ruské Černomořské flotily. Plavidlo mělo údajně závažné technické problémy a hrozila jeho exploze. Otázkou zůstává: co dieselelektrický stroj...

V Německu pobodali nedávno zvolenou starostku, po útoku bojuje o život

Ve městě Herdecke na západě Německa v úterý neznámý pachatel pobodal nově zvolenou starostku. Sociální demokratka Iris Stalzerová je podle médií v kritickém stavu. Kancléř Friedrich Merz čin odsoudil...

7. října 2025  14:36,  aktualizováno  15:20

Hejtman Kukla jako poslanec končí. Sáhl jsem si na dno, říká o souběhu funkcí

Rok zastával Martin Kukla (ANO) dvě významné funkce najednou. Loni na podzim se stal hejtmanem Kraje Vysočina, do toho dál působil jako poslanec. Skloubit obě práce podle něj nebylo rozhodně snadné....

7. října 2025  15:17

Uspěli díky kroužkovací revoluci. Mladí poslanci jdou do Sněmovny přímo ze školy

Ještě ani nedostudovali a už se jim podařilo získat poslanecký mandát. V letošních volbách se do Sněmovny dostalo 12 dvacátníků. Zástupce nejmladší generace budou mít Starostové, Piráti, Motoristé...

7. října 2025  15:12

Pavel Novotný o mandát zastupitele bojuje, případ chce dát k soudu

Bývalý starosta Řeporyjí Pavel Novotný (pozastavené členství v ODS) není ani týden zpět z vězení a už vyráží do boje proti úřadům. Nechce se totiž vzdát mandátu zastupitele, který mu magistrát hodlá...

7. října 2025  15:06

Zástupci SPD vystoupí po jednání klubu. Budeme se bavit, co dál, avizoval Rajchl

Přímý přenos

Zástupci SPD vystoupí ve Sněmovně na tiskové konferenci po jednání klubu. Podrobnosti jednání předem zástupci hnutí neprozradili. Tiskovou konferenci nabídne iDNES.cz živě.

7. října 2025  15:02

Je to potížistka, potřebuje doktora, řekl Trump o Thunbergové. Ta vrátila úder

Americký prezident Donald Trump se opětovně vysmál švédské aktivistce Gretě Thunbergové. Označil ji za bláznivého člověka trpícího problémy se zvládáním hněvu a řekl, že potřebuje lékaře. Aktivistka...

7. října 2025  14:58

Vlak na Břeclavsku srazil a usmrtil člověka, mezinárodní trať do Rakouska stála

Srážka s člověkem, pravděpodobně sebevrahem, zastavila v úterý před polednem provoz na mezinárodní trati do Rakouska. Ke smrtelném střetu došlo u Podivína na Břeclavsku. Mezinárodní vlaky a expresy...

7. října 2025  12:30,  aktualizováno  14:54

Jak jsem s Danou Drábovou chytal zloděje. Spisovatel Zibura sdílel dojemnou historku

Známý cestovatel a spisovatel Ladislav Zibura zveřejnil vzpomínku na zesnulou Danu Drábovou. Na Facebooku popsal, že se s někdejší šéfkou Státního úřadu pro jadernou bezpečnost setkal před lety...

7. října 2025  14:54

Tragická smrt dítěte? V kolínském bytě našli mrtvého a těžce zraněnou ženu

Kriminalisté vyšetřují velmi závažný incident v Kolíně, kde se v tamním bytě zřejmě odehrála rodinná tragédie. Policisté zde nalezli mrtvého člověka, podle informací iDNES.cz šlo o nezletilé dítě, a...

7. října 2025  14:28

Srážka kamionu s autem zastavila D1 na Vyškovsku, náklaďák zřejmě nedobrzdil

Dálnice D1 na 212. kilometru u Holubic na Vyškovsku ve směru do Prahy v úterý dopoledne stála kvůli nehodě kamionu a osobního auta. Nákladní vůz patrně nedobrzdil. Kvůli přivolanému vrtulníku byla...

7. října 2025  9:28,  aktualizováno  14:25

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

TOP 09 čeká volba šéfa. Nominaci má Pospíšil, zájem kandidovat naznačil Havel

Za měsíc čeká TOP 09 volba vedení. Nominaci pražské organizace na nového předsedu má bývalý šéf strany Jiří Pospíšil. Zájem kandidovat naznačil dosavadní místopředseda strany Matěj Ondřej Havel....

7. října 2025  10:27,  aktualizováno  14:25

Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic jsme nenašli, tvrdili

Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma Gazy v konvoji lodí? Izraelská armáda prohledala všechna zadržená plavidla, ale žádnou pomoc prý...

3. října 2025  8:11,  aktualizováno  7.10 14:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.