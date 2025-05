Americký prezident vyvinul tlak na Kyjev tím, že pohrozil zastavením toku vojenských dodávek. Ty mají Ukrajině pomoci v boji proti ruské invazi, pokud USA nedostanou nějakou náhradu za miliardy dolarů, které pomoc stojí, píše agentura Reuters.

Dohoda je však pro Ukrajinu citlivá – země má hrdou historii těžby uhlí i železné rudy a doufá, že bude využívat ložiska stále žádanějších vzácných zemin. Příjmy z nerostů jsou klíčovým pilířem státního rozpočtu.

Ve městě Kryvyj Rih, na jehož okraji povrchové doly na železnou rudu vyhloubily v krajině obrovské krátery, reagoval jednasedmdesátiletý penzista Oleksandr na Trumpa nelibě: „Tomu zrzkovi nemůžete věřit, není to ten typ člověka.“

Železná ruda se v okolí města těží od konce 19. století. Její rozmach přišel za Sovětského svazu, dokonce tu vznikla tehdy největší vysoká pec na světě.

Až do rozpadu svazu se nicméně většina nerostů záhy po vytěžení odvážela do ruské části země a v té ukrajinské téměř nic nezůstávalo. I to může být příčinou, proč jsou místní tolik obezřetní při dohodách o jejich hlavním bohatství s cizími mocnostmi.

„Z toho, co vidím, chtějí jen brát, ne dávat,“ prohlásil Oleksandr, zatímco byl na nákupu nedaleko těžebního a zpracovatelského závodu na železnou rudu.

Prezident Volodymyr Zelenskyj, jenž z Kryvého Rihu pochází, už v pondělí uvedl, že jednání o vytvoření fondu pro příjmy z nerostných surovin, z něhož by USA čerpaly, od podpisu memoranda o dohodě z 18. dubna pokročila. „Dokument je mnohem silnější – spravedlivější – a mohl by být prospěšný pro oba naše národy: Ukrajinu i Ameriku,“ sdělil prezident.

Zelenskyj ví, že si musí Trumpa, se kterým má složitý vztah, získat. Ale pokud uzavře špatnou dohodu, doma bude pozdvižení.

Ukrajinci se bojí vykořisťování

Asi 60 kilometrů severně od Kryvého Rihu leží město Žovti Vody (Žluté vody), kde se po desetiletí těží železná ruda a uran. „Doufám, že lidé, kteří se do toho zapojili, myslí na Ukrajinu a její obyvatele, protože naše nerostné bohatství patří lidem,“ řekla tamní jednasedmdesátiletá obyvatelka Nina Fesenková.

Osmašedesátiletá Olha Marynská doufá, že vláda zabrání vykořisťování Ukrajiny. „Nemusíme jim dávat všechno. Nemyslím si, že to musíme dělat tak, aby z toho fondu vzali všechno,“ uvedla.

Premiér Denys Šmyhal v neděli řekl, že nyní panuje shoda v tom, že dohoda nebude usilovat o zaplacení americké pomoci poskytnuté Kyjevu v minulosti.

To může pomoci uklidnit Ukrajince, kteří mají pocit, že od roku 2022 bojují proti Rusku nejen za sebe, ale také za Západ: za obrannou alianci NATO vedenou USA, do níž se snaží vstoupit, a za evropské země, k nimž má mnoho Ukrajinců mnohem blíže než k Rusku prezidenta Vladimira Putina.

„Myslím, že pro nás jako Ukrajince je to trochu pocit, že jiná země využívá naší zranitelnosti, kterou jsme nevytvořili my,“ řekla ukrajinská zákonodárkyně Inna Sovsunová. „Při navrhování budoucnosti je vážně důležité mít na paměti, že tady v budoucnu budou žít lidé,“ řekla.