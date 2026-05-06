Trumpův taneční sál už stojí dvakrát tolik. A z daní se to zaplatí, plánují republikáni

Sutiny ze zbourané části Bílého domu byly podle agentury AP převezeny na nedaleké golfové hřiště, ačkoliv obsahují toxické kovy a Trumpova administrativa kvůli tomu čelí žalobě.
„Na východní straně Bílého domu rychle roste taneční sál. Jediným důvodem, proč se náklady změnily, je to, že po důkladných studiích je sál přibližně dvakrát větší a kvalitativně mnohem lepší než původní návrh, který by nestačil na pořádání nezbytných akcí, schůzek a dokonce ani budoucích inaugurací,“ napsal Trump.
Soud vyhověl stížnosti Trumpa a dočasně povolil výstavbu tančírny Bílého domu
„Původní cena byla 200 milionů dolarů, dokončený projekt s dvojnásobnou velikostí a nejvyšší kvalitou bude stát něco méně než 400 milionů dolarů. Bude to velkolepé a bezpečné,“ uvedl Trump s tím, že stavba bude dokončena před plánovaným termínem a ještě nepřekročí rozpočet. Prezident v této souvislosti již dříve uvedl, že peníze na projekt půjdou ze soukromých darů.
Republikáni dříve v Senátu navrhli poskytnout letos Tajné službě miliardu dolarů z peněz daňových poplatníků na bezpečnostní modernizaci, včetně tanečního sálu v Bílém domě.
Text balíčku financování neuvádí, jak velká část nových prostředků pro Tajnou službu hrazených daňovými poplatníky bude určena na tento sál. Z řad prezidentových příznivců také sílí hlasy, podle nichž je důležité projekt rychle dokončit s ohledem na nedávný útok na večeři korespondentů Bílého domu, která se konala v hotelu a jíž se účastnili Trump a další členové vlády.
Demolici východního křídla Bílého domu umožnila Trumpovi výjimka v zákoně
Útočník identifikovaný jako Cole Tomas Allen proběhl bezpečnostní kontrolou směrem k sálu a zároveň pálil z brokovnice. U sebe měl rovněž pistoli a nože. Mnozí demokraté, včetně například senátora Dicka Durbina, naopak Trumpův taneční sál kritizují s tím, že jde o přehlídku marnivosti v době, kdy má mnoho Američanů potíže vyjít s penězi.
Kritiku celý projekt vzbudil také kvůli zbourání východního křídla Bílého domu. Agentura AP ve středu v této souvislosti napsala, že sutiny z původní stavby byly převezeny na nedaleké golfové hřiště, ale ukázalo se, že obsahují toxické kovy.
Nevládní organizace sdružující památkáře DC Preservation League Trumpovu administrativu kvůli tomu zažalovala a označila navezení sutin na golfové hřiště za nezákonné a možná nebezpečné. Skupina rovněž vede s vládou právní spor kvůli tomu, že Trumpova administrativa golfové hřiště, které se nachází zhruba tři kilometry jihovýchodně od Bílého domu, převzala, napsala agentura AP.
21. října 2025