Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Trumpův taneční sál už stojí dvakrát tolik. A z daní se to zaplatí, plánují republikáni

Autor: ,
  19:58
Americký prezident Donald Trump dnes obhajoval nárůst odhadované ceny přístavby tanečního sálu v Bílém domě, jehož východní křídlo nechal prezident navzdory kritice památkářů zbourat. Nově je cena stavby odhadována na 400 milionů dolarů (8,3 miliardy Kč), původně měla stát polovinu. Trump tvrdí, že sál bude dvojnásobně velký oproti původnímu plánu a bude vyroben z kvalitních stavebních materiálů.
Demolice východního křídla Bílého domu pokračuje, aby se uvolnilo místo pro...

Demolice východního křídla Bílého domu pokračuje, aby se uvolnilo místo pro nový taneční sál. (23. října 2025) | foto: ČTK

Demolice východního křídla Bílého domu pokračuje. (22. října 2025)
Místo východního křídla Bílého domu se staví taneční sál navržený americkým...
Americký prezident Donald Trump drží v ruce obrázek návrhu nového tanečního...
Prezident Donald Trump promluvil na večeři pro dárce, kteří přispěli na...
9 fotografií

Sutiny ze zbourané části Bílého domu byly podle agentury AP převezeny na nedaleké golfové hřiště, ačkoliv obsahují toxické kovy a Trumpova administrativa kvůli tomu čelí žalobě.

„Na východní straně Bílého domu rychle roste taneční sál. Jediným důvodem, proč se náklady změnily, je to, že po důkladných studiích je sál přibližně dvakrát větší a kvalitativně mnohem lepší než původní návrh, který by nestačil na pořádání nezbytných akcí, schůzek a dokonce ani budoucích inaugurací,“ napsal Trump.

Soud vyhověl stížnosti Trumpa a dočasně povolil výstavbu tančírny Bílého domu

„Původní cena byla 200 milionů dolarů, dokončený projekt s dvojnásobnou velikostí a nejvyšší kvalitou bude stát něco méně než 400 milionů dolarů. Bude to velkolepé a bezpečné,“ uvedl Trump s tím, že stavba bude dokončena před plánovaným termínem a ještě nepřekročí rozpočet. Prezident v této souvislosti již dříve uvedl, že peníze na projekt půjdou ze soukromých darů.

Republikáni dříve v Senátu navrhli poskytnout letos Tajné službě miliardu dolarů z peněz daňových poplatníků na bezpečnostní modernizaci, včetně tanečního sálu v Bílém domě.

Text balíčku financování neuvádí, jak velká část nových prostředků pro Tajnou službu hrazených daňovými poplatníky bude určena na tento sál. Z řad prezidentových příznivců také sílí hlasy, podle nichž je důležité projekt rychle dokončit s ohledem na nedávný útok na večeři korespondentů Bílého domu, která se konala v hotelu a jíž se účastnili Trump a další členové vlády.

Demolici východního křídla Bílého domu umožnila Trumpovi výjimka v zákoně

Útočník identifikovaný jako Cole Tomas Allen proběhl bezpečnostní kontrolou směrem k sálu a zároveň pálil z brokovnice. U sebe měl rovněž pistoli a nože. Mnozí demokraté, včetně například senátora Dicka Durbina, naopak Trumpův taneční sál kritizují s tím, že jde o přehlídku marnivosti v době, kdy má mnoho Američanů potíže vyjít s penězi.

Kritiku celý projekt vzbudil také kvůli zbourání východního křídla Bílého domu. Agentura AP ve středu v této souvislosti napsala, že sutiny z původní stavby byly převezeny na nedaleké golfové hřiště, ale ukázalo se, že obsahují toxické kovy.

Nevládní organizace sdružující památkáře DC Preservation League Trumpovu administrativu kvůli tomu zažalovala a označila navezení sutin na golfové hřiště za nezákonné a možná nebezpečné. Skupina rovněž vede s vládou právní spor kvůli tomu, že Trumpova administrativa golfové hřiště, které se nachází zhruba tři kilometry jihovýchodně od Bílého domu, převzala, napsala agentura AP.

21. října 2025
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Patnáct let svoji. Princ William a princezna Kate slaví křišťálovou svatbu

„Slavíme 15 let manželství,“ stojí u fotky celé rodiny, kterou William a Kate...

Před 15 lety si britský princ William vzal ve Westminsterském opatství v Londýně Kate Middletonovou. Manželé tak 29. dubna slaví výročí sňatku, které se označuje jako křišťálová nebo skleněná svatba....

Zátah v luxusním autobazaru. Policie zabavuje vozy, před halou čekají klienti

Policie zasahuje u prodejce ojetých vozů Auta Super v Praze-Hostivaři, 30....

V sídle známého pražského obchodníka s luxusními a drahými ojetými vozy Auta Super zasahuje policie. Vyklízí sklad aut a vyšetřuje. Před reprezentativní halou, kde autobazar sídlil, vyčkávají pod...

Jiřina Bohdalová exkluzivně: Za minulého režimu nikdo nemusel, v tom jsem tvrdá

Premium
Herečka Jiřina Bohdalová slaví 95 let.

Herečka Jiřina Bohdalová ještě pár dní před svými pětadevadesátými narozeninami točí své televizní pořady a tvrdí, že právě práce jí pomáhá. „Kdybych se jenom válela v posteli, byl by to začátek...

Summit není cvičení lampasáků, řekl Macinka. Je to prezident! reagoval Vondra

Ministr zahraničí a šéf Motoristů Petr Macinka. Europoslanec Alexandr Vondra.

Ministr zahraničí a šéf Motoristů Petr Macinka v pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima NEWS k odmítané cestě prezidenta Petra Pavla na summit NATO v Ankaře pronesl, že nejde o pomstu. „To není...

Z milenky vyrobil smyslné housle. Její akt se stal nejdražší fotkou na světě

Le Violon d’Ingres, slavné foto amerického fotografa Mana Raye zobrazující jeho...

Je to vůbec nejdražší fotografie, jaká se kdy prodala v aukční síni. Dráždivý akt Kiki z Montparnassu s „efkami“ na zádech připodobnil ženu k houslím a dodnes přináší svědectví o lásce Mana Raye a...

Poslanci schválili změnu stavebního zákona, odložili využívání geoportálu

Sněmovna projednává návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok...

Poslanci zrychleně schválili dílčí změnu stavebního zákona, kterou navrhla ministryně pro místní rozvoj za ANO Zuzana Mrázová. Jde o odklad povinného používání Národního geoportálu územního plánování...

6. května 2026  19:46,  aktualizováno  20:20

Francie vyslala letadlovou loď do Rudého moře. Chystá se chránit Hormuzský průliv

Letadlová loď Charles de Gaulle

Francouzská letadlová loď Charles de Gaulle a její doprovodná válečná plavidla ve středu proplula Suezským kanálem a míří do oblasti Rudého moře a Adenského zálivu. Podle francouzského ministerstva...

6. května 2026  15:54,  aktualizováno  20:17

Ukrajina odebírá součástky i drony z Tchaj-wanu. Prostředníkem může být i Česko

Premium
Tchajwanský výrobce dronů Thunder Tiger Group představil své výrobky ve městě...

Ukrajinští výrobci dronů považují Tchaj-wan za cennou alternativu k Číně a jejím komponentům. Líbí se jim tchajwanská technologická vyspělost. Ostrovní technologické díly či přímo drony pro...

6. května 2026

Trumpův taneční sál už stojí dvakrát tolik. A z daní se to zaplatí, plánují republikáni

Demolice východního křídla Bílého domu pokračuje, aby se uvolnilo místo pro...

Americký prezident Donald Trump dnes obhajoval nárůst odhadované ceny přístavby tanečního sálu v Bílém domě, jehož východní křídlo nechal prezident navzdory kritice památkářů zbourat. Nově je cena...

6. května 2026  19:58

„Jděte do pr...,“ ujely nervy Fialovi z SPD. Nebyl moc v kondici, naznačil Rakušan

Mimořádná schůze Poslanecké sněmovny k vyslovení nedůvěry vládě. Na snímku...

Vulgárními slovy „jděte to pr...“ zakončil v noci z úterý na středu šéf poslanců SPD a první místopředseda vládního hnutí Radim Fiala více než šest hodin trvající přetahovanou poslanců, zda přijmou...

6. května 2026  9:20,  aktualizováno  19:45

Zasáhněte USA raketou šetrnosti. Íránský předák připravuje krajany na období bídy

Šéf íránského parlamentu Mohammad Bágher Ghálíbáf (únor 2026)

Předseda íránského parlamentu Mohammad Ghálíbáf se v současné válce se Spojenými státy obrátil na své spoluobčany s naléhavým vzkazem: „Nepřítel se nás snaží zlomit ekonomickým tlakem.“ To se mu ale...

6. května 2026  19:44

Špatný signál a pokrytectví. V Bavorsku kritizují postoj k sudetoněmeckému sjezdu

Zleva předseda Sudetoněmeckého krajanského sdružení Bernd Posselt a Čeněk...

Navrhované usnesení českých vládních stran k nadcházejícímu sjezdu sudetských Němců čelí kritice z Bavorska. Předseda frakce CSU v zemském sněmu Klaus Holetschek jej označil za politováníhodné a...

6. května 2026  19:28

Bolestivá srážka s „nárazníky“. USA vysávají svou železnou zásobu paliv

Benzínová stanice americké energetické společnosti Chevron (23. dubna 2018)

Podle údajů amerických federálních úřadů zveřejněných ve středu se energetické zásoby v USA nadále rychle snižují. Příčinou jsou výpadky dodávek zboží způsobené válkou na Blízkém východě. Prudký...

6. května 2026  19:20

S Havloidy na Olšanech. Dorazíte taky? provokuje Matásek proruské Noční vlky

David Matásek

Herec David Matásek vzbudil pozornost provokativním příspěvkem na sociálních sítích. Ironicky v něm reagoval na vyhrocený spor o plánovaném sudetoněmeckém sjezdu v Brně. V příspěvku se zmínil o akci...

6. května 2026  18:50

To už je existenční ohrožení, řekl německý ministr o jednomyslném hlasování v EU

Německý ministr zahraničí Johann Wadephul (5. května 2026)

Pravidlo jednomyslného hlasování může Evropskou unii v bezpečnostních otázkách dostat do existenčního ohrožení, varoval ve středu v Berlíně německý ministr zahraničí Johann Wadephul. Berlín podle něj...

6. května 2026  18:27

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Mimořádná událost. První dáma otevřela roky nepřístupnou Hartigovskou zahradu

Otevření Hartigovské zahrady. Komorní zahrada je součástí komplexu Jižních...

Pražané i návštěvníci Pražského hradu často vzpomínají na 90. léta, kdy se v sídle prezidenta v době Václava Havla otevírala řada uzavřených a nepřístupných míst. Jedno takové se otevře i letos –...

6. května 2026  18:08

Co uděláme s Putinovým příměřím? Rusko nedodržuje to naše, zlobí se Zelenskyj

USA nabízejí bezpečnostní garance, když se Ukrajina stáhne z Donbasu, prohlásil...

Rusko nedodržuje Ukrajinou vyhlášené příměří, porušilo ho v 1820 případech. Ve středu to řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Dodal, že večer rozhodne o dalších krocích. Hlava ukrajinského...

6. května 2026  18:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.