VIDEO: Rozjařený Trump. Na letišti v Malajsii si zatrsal spolu s tanečníky

  9:53
Americký prezident Donald Trump se může pochlubit dalším mírovým úspěchem. Lídři Thajska a Kambodže v neděli v malajsijském Kuala Lumpuru na okraj summitu ASEAN podepsali dohodu o příměří, kterou pomohl vyjednat. Šéf Bílého domu byl dobře naladěn a už po příletu si nenechal ujít příležitost zatancovat si s místními.

Amerického prezidenta na letišti přivítali malajsijští představitelé společně s davem místních, kteří mávali vlajkami a tančili. Trump pak však všechny překvapil, když se společně se svým úředním doprovodem k tančícím Malajsijcům připojil.

Trump si na letišti v Malajsii s úsměvem zatančil s vítajícími tanečníky.
Americký prezident Donald Trump podepsal s Kambodžou obchodní dohodu a s Thajskem úmluvu o kritických nerostných surovinách. (26. října 2025)
18 fotografií

Premiéři Thajska a Kambodže Anutin Čánvirakun a Hun Manet v neděli podepsali dohodu o příměří, která má zajistit trvalý klid zbraní po červencovém přeshraničním konfliktu.

Trump pomáhal dohodu vyjednat a byl u jejího podpisu. Následně s Kambodžou podepsal obchodní dohodu a s Thajskem úmluvu o kritických nerostných surovinách.

Premiéři Thajska a Kambodže podepsali dohodu o příměří. Asistoval jim Trump

Obchodní tlak ze strany Trumpa vedl koncem července k příměří, které ukončilo pětidenní střety, při nichž zahynuly více než dvě desítky lidí. Po ceremonii však thajský ministr zahraničí odmítl tuto dohodu nazvat mírovou dohodou a BBC následně informovala, že ji bude nazývat „cestou k míru“.

Z Malajsie Trump odletěl na třídenní návštěvu Japonska, kde se setká s císařem Naruhitem a novou premiérkou Sanae Takaičiovou. Pak odletí do Jižní Koreje na summit Asijsko-pacifického hospodářského společenství (APEC). O den později se má setkat s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem.

