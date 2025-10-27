Amerického prezidenta na letišti přivítali malajsijští představitelé společně s davem místních, kteří mávali vlajkami a tančili. Trump pak však všechny překvapil, když se společně se svým úředním doprovodem k tančícím Malajsijcům připojil.
Premiéři Thajska a Kambodže Anutin Čánvirakun a Hun Manet v neděli podepsali dohodu o příměří, která má zajistit trvalý klid zbraní po červencovém přeshraničním konfliktu.
Trump pomáhal dohodu vyjednat a byl u jejího podpisu. Následně s Kambodžou podepsal obchodní dohodu a s Thajskem úmluvu o kritických nerostných surovinách.
Obchodní tlak ze strany Trumpa vedl koncem července k příměří, které ukončilo pětidenní střety, při nichž zahynuly více než dvě desítky lidí. Po ceremonii však thajský ministr zahraničí odmítl tuto dohodu nazvat mírovou dohodou a BBC následně informovala, že ji bude nazývat „cestou k míru“.
Z Malajsie Trump odletěl na třídenní návštěvu Japonska, kde se setká s císařem Naruhitem a novou premiérkou Sanae Takaičiovou. Pak odletí do Jižní Koreje na summit Asijsko-pacifického hospodářského společenství (APEC). O den později se má setkat s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem.