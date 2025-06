Vrcholní představitelé 32 členských zemí NATO se sejdou příští úterý v Haagu, aby jednali o společném zvýšení zbrojních výdajů a obranných plánech Aliance v době pokračující ruské agrese na Ukrajině.

Schůzka, která je oficiálně stále plánovaná na úterý a středu, by podle činitelů citovaných britským listem měla zabrat pouhých 150 minut.

Cílem je podle jednoho ze zmíněných zdrojů schůzku co nejvíce zkrátit, zaměřit ji na klíčová témata a omezit rušivé vlivy. Příčinou jsou podle listu obavy, aby Trump neopustil setkání předčasně, jako to učinil minulý víkend na summitu skupiny G7. Spojené státy hrají v NATO klíčovou roli a Trump tlačí na ostatní země, aby výrazně navýšily své výdaje na obranu.

Bílý dům v úterý oznámil, že Trump kvůli dění na Blízkém východě předčasně opustí summit G7 v Kanadě a vrátí se do Washingtonu. Následně se v Bílém domě setkala Národní bezpečnostní rada.

Mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová později na sociální síti X uvedla, že Trump po večeři s představiteli států na summitu G7 odletí zpět do Washingtonu, a to právě kvůli napjaté situaci na Blízkém východě. S Trumpem se do Washingtonu vrátil i ministr zahraničí Marco Rubio, uvedla stanice CBS News.