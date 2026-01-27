Muž zastřelený v Minneapolisu se nepokusil agenty zavraždit, uvedl Trump

Autor: ,
  21:44
Americký prezident Donald Trump nevěří, že muž zastřelený federálními agenty na ulici v Minneapolisu se je pokusil zavraždit. Prezidentův výrok je v zásadním rozporu s tvrzeními členů jeho administrativy, včetně Trumpova blízkého poradce Stephena Millera, který o zabitém Alexovi Prettim na sociální síti X napsal, že se pokusil agenty zavraždit.
Americký prezident Donald Trump. (27. ledna 2026)

Americký prezident Donald Trump. (27. ledna 2026) | foto: Reuters

Alex Pretti, zabitý federálními agenty USA (25. ledna 2026)
Protesty a truchlení obyvatelů minnesotského Minneapolisu po zabití Alexe...
Agenti Úřadu pro imigraci a cla (ICE) v Minneapolisu zastřelili amerického...
Protesty a truchlení obyvatelů minnesotského Minneapolisu po zabití Alexe...
95 fotografií

„Ne,“ odpověděl Trump na otázku, zda souhlasí s tím, jak Prettiho charakterizoval Miller. Trumpův poradce Prettiho označil za vraha, který se federální agenty pohraniční stráže (USBP), kteří ho zastřelili, pokusil zavraždit. Millerův příspěvek sdílel i viceprezident J.D. Vance.

Šéf Bílého domu podle agentury AFP zároveň uvedl, že Pretti, který si podle videí svědků krátce před svou smrtí federální agenty zřejmě natáčel na mobilní telefon, s sebou neměl nosit zbraň. „Nemůžete mít zbraně, nemůžete tam přijít se zbraněmi,“ řekl Trump s odkazem na střelnou zbraň, kterou mě Pretti v době incidentu u sebe a pro jejíž držení měl povolení.

Federální agenti Prettimu zbraň odebrali před tím, než ho zastřelili, připomíná AFP. Trump nazval Prettiho smrt nešťastným incidentem.

Mnozí z Trumpových příznivců s jeho nynějším postojem k nošení zbraní na protesty nesouhlasí. Národní asociace držitelů střelných zbraní (NRA) je mezi těmi, kdo trvají na tom, že druhý dodatek ústavy, který zaručuje občanům právo držet a nosit zbraně, platí i v případě protestů, jako byl ten, kterého se Pretti účastnil v Minneapolisu.

Hrdina, nebo gestapák? „Uklizený“ šéf pohraničníků dráždí nejen kabátem

Republikánský prezident rovněž oznámil, že ministryně vnitřní bezpečnosti Kristi Noemová zůstane ve funkci. „Odvádí velmi dobrou práci,“ řekl Trump o Noemové, která čelí sílícímu tlaku na svou rezignaci. Noemová o Prettiho smrti prohlásila, že muž byl zastřelen, protože se oháněl zbraní. To ale minnesotské úřady odmítají a je to v rozporu s videozáznamy, které pořídili svědci na místě. Řada demokratických zákonodárců usiluje o ústavní žalobu na Noemovou.

Trump novinářům rovněž sdělil, že bude dohlížet na vyšetřování Prettiho smrti. „Budu na něj dohlížet. Chci velmi poctivé a čestné vyšetřování. Musím to sám vidět,“ řekl Trump.

Prezidentův zmocněnec pro ochranu hranic Tom Homan se setkal s demokratickým guvernérem Minnesoty Timem Walzem. Walz podle CNN uvedl, že se dohodli „na potřebě pokračujícího dialogu“. Minnesota podle Walze požaduje nestranné vyšetřování zabití Prettiho a Renee Goodové, kterou 7. ledna zastřelil agent Úřadu pro imigraci a cla (ICE). Stát rovněž chce, aby administrativa snížila počet federálních složek v Minnesotě. Podle Walze s těmito cíli souhlasil Trump, který s guvernérem v pondělí telefonoval.

Trump nechce další mrtvé v ulicích, od deportací však neustoupí, řekl Bílý dům

Trump v pondělí oznámil, že do Minneapolisu vysílá Homana, který tam bude mít činnost federálních agentů na starosti. Očekává se, že s příchodem Homana do Minnesoty odtud dnes odejde velitel Úřadu celní a hraniční ochrany (CBP) Greg Bovino. Představitelé Trumpovy administrativy byli podle dřívějších informací CNN frustrováni tím, jak Bovino situaci v Minnesotě po Prettiho zastřelení nezvládá.

27. ledna 2026  22:18

