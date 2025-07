„Je skvělé být ve Skotsku,“ komentoval Trump plánované čtyřdenní turné po regionu krátce po svém přistání. „Mám rád vašeho premiéra. Je o něco liberálnější než já – jak jste asi slyšeli – ale je to dobrý člověk. Uzavřel obchodní dohodu,“ řekl na adresu Keira Starmera.

„Víte, na této dohodě pracovali 12 let a on ji dotáhl – je to dobrá dohoda pro Spojené království,“ dodal. Jako dobrého člověka pak popsal i prvního ministra Skotska Johna Swinneyho.

Krátce na to prezidentova kolona odjela do resortu Turnberry v South Ayrshire, který Donald Trump vlastní. Když přijížděl do luxusního hotelu, jeho vozidlo známé jako „The Beast“ míjelo malou skupinu demonstrantů.

Trump zůstane v Turnberry přes víkend, než se vydá do svého druhého sídla v Aberdeenshire, kde otevře nové golfové hřiště. Prozradil, že klíčovou roli v přípravě tohoto projektu sehrál zesnulý herec Sean Connery. „Pomohl mi získat povolení – nebýt jeho, ta skvělá hřiště bychom neměli,“ vysvětlil.

Trump odsoudil větrné mlýny i imigraci

Popsal dále, jak se dívá na problematiku výstavby větrných elektráren. V roce 2019 prohrála jeho společnost Trump International dlouhotrvající soudní spor o zastavení výstavby velkého větrného parku v Severním moři u Aberdeenu.

Trump argumentoval, že projekt, který zahrnoval 11 větrných turbín, by zkazil výhled z jeho golfového hřiště v Menie.

„Zastavte větrné mlýny. Ničíte své země. Myslím to vážně, je to tak smutné. Letíte nad nimi a vidíte, jak hyzdí vaše krásná pole a údolí. Zabíjejí ptáky, ošklivě vypadá i jejich výstavba v oceánu,“ popisoval svůj úhel pohledu.

Navázal kritikou migrační politiky některých evropských zemí. „Raději se dejte dohromady, nebo už nebudete mít Evropu. Minulý měsíc nikdo (do Spojených států) nevstoupil. Nikdo. Uzavřeli jsme hranice. A vyhnali jsme spoustu špatných lidí, kteří se tam dostali za (bývalého amerického prezidenta Joea) Bidena,“ rozohnil se.

„Někteří lidé, někteří vůdci, to nedovolili a nedostávají za to náležitou zásluhu. Mohl bych vám je teď jmenovat, ale nechci ztrapňovat ty ostatní. Každopádně to zastavte. Imigrace zabíjí Evropu,“ uzavřel.

Setká se s britskými politiky i Leyenovou

V pondělí se má Trump setkat se Starmerem a Swinneyem. Poslední zmíněný plánuje jednat o rostoucích obchodních aktivitách USA ve Skotsku i krizové humanitární situaci v pásmu Gazy. Případné demonstranty prosil o mírumilovné vyjádření názoru.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová potvrdila, že se s prezidentem setká v neděli, aby projednali transatlantické obchodní vztahy.

V souvislosti s prezidentovou cestou probíhá tento týden v South Ayrshire a Aberdeenshire rozsáhlá bezpečnostní operace. V rámci vzájemné pomoci byly k podpoře skotské policie povolány desítky policistů z jiných britských sil.

V Turnberry byly zavedeny uzavírky silnic a objížďky, zatímco před resortem byla zřízena bezpečnostní kontrola a kolem hřiště byl postaven velký plot.

Britská ministryně financí Rachel Reevesová uvedla, že návštěva amerického prezidenta ve Skotsku je v národním zájmu její země. Přínos se podle ní týká třeba odvětví skotské whisky nebo obranného sektoru.

„Díky práci, kterou Keir Starmer odvedl při budování vztahů s prezidentem Trumpem, jsme se stali první zemí na světě, která uzavřela obchodní dohodu,“ pochvalovala výsledky svého premiéra při návštěvě továrny Rolls-Royce poblíž letiště v Glasgow.

Ze Skotska pochází prezidentovi předci

Trump na turné do regionu zamířil, přestože sem američtí prezidenti jezdí jen ojediněle.

Ke Skotsku má osobní vazby. Jeho matka Mary Anne MacLeod se narodila v roce 1912 na ostrově Lewis ve skotských Vnějších Hebridách a po vypuknutí Velké hospodářské krize odešla do New Yorku, kde se provdala za developera Freda Trumpa.

Návrat jejich syna do Skotska na čtyři dny letos v létě předchází jeho oficiální státní návštěvě Velké Británie v září, kdy prezidenta a první dámu Melanii Trumpovou pohostí sám král Karel ve Windsorském zámku v Berkshire.