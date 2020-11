USA stáhne část vojsk z Afghánistánu a Iráku, Česko bude reagovat

Trumpův bezpečností poradce Robert O’Brien dodal, že prezident doufá v návrat všech vojsk do USA z obou zemí do května příštího roku.

Trump v minulosti tvrdil, že nařídí kompletní stažení jednotek již do letošních Vánoc. Řada vysoce postavených vojenských činitelů přitom prosazuje pomalejší návrat amerických vojáků.

Podle kritiků totiž mohou unáhlené kroky ohrozit již tak oslabenou bezpečnostní situaci v Afghánistánu a uškodit mírovým rozhovorům, které vede afghánská vláda s povstaleckým hnutím Tálibán.



Miller prohlásil, že oznámený krok „je v souladu s našimi plány a strategickými cíli“. Krátce po Millerově oznámení varoval Trumpův blízký spojenec a šéf republikánské senátní většiny Mitch McConnell před jakýmikoli velkými změnami v americké obranné a zahraniční politice v příštích měsících, včetně rozhodnutí ohledně stahování vojsk z Afghánistánu a Iráku.

Snížený počet vojáků by měl být podle Millera v obou zemích již k 15. lednu, tedy jen pět dní předtím, než do prezidentského úřadu nastoupí demokrat Joe Biden, který podle amerických médií zvítězil v nedávných prezidentských volbách. Trump však odmítá uznat svou prohru, opakovaně se prohlašuje za vítěze a bez důkazu tvrdí, že demokraté při hlasování masově podváděli.

Stahování amerických vojsk z Afghánistánu začalo po podepsání mírové dohody mezi Spojenými státy a Tálibánem na začátku letošního roku.

USA se zavázaly, že přivedou všechny svoje jednotky zpět do 14 měsíců, a že odejdou i vojáci ostatních zemí NATO včetně Česka, které v Afghánistánu rovněž působí.

Tálibán na oplátku slíbil, že nedovolí svým členům a ani žádným jiným organizacím využívat afghánské území k útokům na USA a jejich spojence.

Někteří američtí a afghánští činitelé však tvrdí, že Tálibán stále udržuje vazby na teroristickou síť Al-Káida, což byl důvod, proč USA podnikly do Afghánistánu v roce 2001 po teroristických útocích z 11. září vojenskou intervenci. Řada z nich proto Trumpa nabádá, aby v zemi ponechal stávajících asi 4500 vojáků.

ČR bude koordinovat se spojenci

Česko bude reakci na americké rozhodnutí o snížení počtu vojáků v Afghánistánu koordinovat se spojenci. Na Twitteru to uvedl ministr obrany Lubomír Metnar.

Lubomír Metnar @metnarl Reakci na americké rozhodnutí o snížení počtu vojáků v Afghánistánu budeme koordinovat se spojenci. Platí, že společně jsme do Afghánistánu přišli a společně odejdeme. A nadále platí i to, že boj proti terorismu zůstává společnou prioritou. oblíbit odpovědět

Pro nasazení v Afghánistánu má ministerstvo vládou a Parlamentem schválený mandát, který dovoluje pružně reagovat na vývoj v zemi. Armáda může letos do Afghánistánu poslat až 390 vojáků. Sněmovna v září souhlasila s vládním plánem vojenských misí v cizině pro příští dva roky, který počítá s nasazením až 205 příslušníků českého vojska v Afghánistánu.

V Kábulu by zároveň měla působit v počtu do 20 lidí i nadále jednotka Vojenské policie, která má na starosti ochranu českého velvyslanectví. Sněmovna v usnesení podpořila zachování zastupitelského úřadu, pokud to umožní bezpečnostní podmínky.



V Iráku se podle odsouhlaseného plánu misí sníží počet vojáků ze současných 110 na 80. Česko se v něm zaměřuje na výcvik policistů a specialistů bojujících proti zbraním hromadného ničení.

Česká armáda působí také v Mali nebo v Pobaltí. Například na Sinajském poloostrově je v pozorovatelské misi MFO letecká jednotka. Minulý týden přišla o rotmistryni Michaelu Tichou, která zemřela při pádu vrtulníku.