Je to jen pár dní, co Donald Trump vyslal směrem k Evropě poněkud nepříjemnou zprávu. USA mohou ze základen po celém kontinentu v následujících měsících stáhnout až deset tisíc vojáků. Nejde však jen o personálie, zmizet může i vojenská technika. Co tím republikánský prezident sleduje a proč hraje v případném stažení velkou roli i daleký Tchaj-wan?