„Vezměme si například Áberbájdžán a Albánii. Trvalo to roky a nikdy se to nevyřešilo. Pokud si vzpomínáte, premiér a prezidenti byli ve funkci mnoho let. Řekli... že když byli v mé kanceláři, tak jsme to urovnali,“ řekl Trump. Název obou zemí zkomolil již podruhé, poprvé v srpnu v podcastu konzervativního moderátora Marka Levina.
Trump na začátku srpna oznámil mírovou dohodu mezi Ázerbájdžánem a Arménií, která má ukončit desítky let trvající konflikt mezi oběma zeměmi o Náhorní Karabach.
|
Trump postrčil Arménii a Ázerbájdžán k míru, pojmenují po něm dopravní koridor
Americký prezident na tiskové konferenci se Starmerem také vyjádřil zklamání, které cítí kvůli ruské válce na Ukrajině. Domníval se, že ze všech konfliktů bude tento nejjednodušší vyřešit, ale opak se ukázal být pravdou. „Putin mě opravdu zklamal,“ řekl.
Přestože se podle svých slov cítí povinen konflikt vyřešit, především kvůli obrovským ztrátám na životech na ruské straně, později dodal, že ruská válka na Spojené státy nemá vliv. Starmer oznámil, že Velká Británie je připravena ujmout se vedoucí role v souvislosti s iniciativou evropských spojenců Kyjeva označovanou jako koalice ochotných.
|
Putin mě zklamal, prohlásil opět Trump. Se Starmerem probírali, jak na něj přitlačit
Trump tlačí na ruského prezidenta Vladimira Putina a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby Ruskem rozpoutanou válku, jež trvá od února roku 2022, ukončili. Podle Starmera je z Putinova chování jasné, že o mír nemá zájem. Minulý týden podniklo Rusko zatím největší útok na Ukrajinu a také narušilo vzdušný prostor Polska 20 drony.