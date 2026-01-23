Urážlivé a otřesné, omluvte se! Starmera naštvaly Trumpovy výroky o Afghánistánu

Za urážlivé a otřesné označil v pátek britský premiér Keir Starmer výroky amerického prezidenta Donalda Trumpa kritizující působení aliančních vojáků za války v Afghánistánu. Podle něj se jednotky ostatních států držely mimo bojovou frontu. Starmer podle agentury AP vyzval Trumpa, aby se za svá slova omluvil. Trump také znovu zpochybnil ochotu zemí NATO pomoci Spojeným státům v případě napadení.

„Nikdy nezapomenu na jejich odvahu a na oběti, které přinesli své zemi,“ uvedl britský premiér. „Slova prezidenta Trumpa považuji za urážlivá a upřímně řečeno otřesná a nepřekvapuje mě, že tak zranila blízké těch, kteří v těchto bojích zemřeli či utrpěli zranění, ale i zbytek země,“ doplnil Starmer.

Podle serveru televize BBC Starmer v reakci na slova amerického prezidenta uctil památku 457 příslušníků britských ozbrojených sil, kteří v Afghánistánu zemřeli mezi roky 2001 až 2021 a vzdal také hold všem zraněným. Zároveň doplnil, že kdyby sám pronesl takové výroky, určitě by se za ně omluvil.

Starmer také připomněl velmi úzké vztahy mezi Británií a Spojenými státy, které jsou podle něj důležité pro bezpečnost a obranu. Právě díky těmto vazbám podle něj obě země bojovaly bok po boku v Afghánistánu. „Lidé přišli o život nebo utrpěli strašlivá zranění při boji za svobodu, při boji s našimi spojenci za to, v co věříme,“ doplnil premiér.

Britský princ Harry připomněl, že pátý článek Severoatlantické smlouvy, podle něhož je útok na jednoho člena aliance útok proti všem, poprvé a naposledy aktivovaly právě Spojené státy po teroristických útocích v září 2001. „Znamenalo to, že každá země aliance měla povinnost stát po boku Spojených států v Afghánistánu. A spojenci na tuto výzvu odpověděli,“ uvedl.

„Sloužil jsem tam. Získal jsem tam přátele na celý život. A také jsem tam přátele ztratil,“ doplnil princ, který za své desetileté působení v britské armádě absolvoval v Afghánistánu dvě mise.

Také on připomněl ztráty v řadách britských sil i to, jaký dopad měly na blízké zemřelých vojáků. Druhý syn krále Karla III. se nyní věnuje charitativní činnosti podporující válečné veterány.

Trump v rozhovoru se stanicí Fox News ve čtvrtek řekl, že si není jist, zda by NATO v případě potřeby pomohlo Spojeným státům. „Budou říkat, že nějaké jednotky poslali do Afghánistánu,“ pokračoval prezident. „A poslali. (Jednotky) ale stály trochu vzadu, trošku mimo frontu,“ uvedl.

Slova amerického prezidenta dříve odmítl také britský ministr obrany John Healey. Podle BBC zdůraznil, že v Afghánistánu padli i britští vojáci, které označil za hrdiny. „Položili život ve službě vlasti,“ řekl. Také polský ministr obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz v pátek připomenul, že polští vojáci po boku Američanů v Afghánistánu i v Iráku umírali.

BBC uvedla, že v Afghánistánu zemřelo nejvíce amerických vojáků, i ostatní země aliance ale utrpěly značné ztráty. V letech 2001 až 2021 zemřelo v zemi 2465 amerických vojáků.

Druhé nejvyšší ztráty zaznamenaly britské ozbrojené síly a třetí Kanada, jíž v Afghánistánu zahynulo 158 vojáků. V poměru k velikosti populace byly ztráty podle BBC vysoké také pro Dánsko, Estonsko, Norsko, Nizozemsko, Litvu či Českou republiku.

