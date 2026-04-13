Zničíme íránské lodě, které se během blokády přiblíží k americkým, řekl Trump

Armáda nebude blokovat plavbu Hormuzským průlivem těm lodím, které nesměřují do Íránu. Britská vojenská námořní služba (UKMTO) uvedla, že obdržela informaci, že omezení platí od 16:00 SELČ.
„Íránské námořnictvo leží na dně moře, zcela zničeno – 158 lodí. To, co jsme nezasáhli, je jejich malý počet takzvaných rychlých útočných lodí, protože jsme je nepovažovali za významnou hrozbu,“ uvedl Trump. „Pokud se některé z těchto lodí přiblíží k naší blokádě, budou okamžitě zničeny pomocí stejného systému likvidace, jaký používáme proti drogovým dealerům na lodích na moři. Je to rychlé a brutální,“ dodal.
Omezení se podle informací UKMTO týkají íránských přístavů a pobřežních oblasti, včetně Perského zálivu, Ománského zálivu a Hormuzského průlivu. „Omezení přístupu se bude bez výjimek vztahovat na veškerá plavidla plující pod jakoukoliv vlajkou, která mají co do činění s íránskými přístavy, ropnými terminály či pobřežními objekty,“ uvádí UKMTO.
V plavbě přes Hormuzský průliv, který je klíčový pro přepravu ropy, nebudou americké síly bránit těm lodím, které nesměřují do Íránu, uvedl CENTCOM. Dodal, že námořní dopravci budou podrobně informováni.
Oznámení přichází po neúspěchu víkendových jednání mezi Íránem a Spojenými státy. Ceny ropy na oznámení blokády íránských přístavů zareagovaly silným růstem. Mluvčí velitelství íránských sil označil blokádu za pirátství, Teherán podle něj odpoví s rozhodností.