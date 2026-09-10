Trumpův let se opozdil. Na jeho novém speciálu se omylem nafoukla skluzavka

Trump předtím neobvykle dlouho zůstal ve vrtulníku, kterým na základnu přiletěl. Novináři tak měli čas pozorovat skluzavku i to, jak na letištní plochu vyvážejí z hangáru bývalý prezidentský speciál.
Člověk obeznámený se situací vysvětlil, že skluzavku „nedopatřením spustil“ jeden z příslušníků amerického letectva, které má prezidentský speciál na starosti.
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Na otázku, zda si je jistý, že je letadlo bezpečné, Trump odpověděl, že je. „Jinak bych v něm nebyl,“ řekl. Americké letectvo se k incidentu se skluzavkou nevyjádřilo.
Letoun Boeing 747-8 obvykle mívá 12 nafukovacích evakuačních skluzavek.
Trump začal používat letadlo Air Force One darované Katarem na začátku července. Předmětem zájmu se stalo po summitu NATO v Ankaře.
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Trump se při odletu ze summitu NATO ukryl v kontejneru na jídlo
Trump tehdy kvůli bezpečnostní hrozbě nepozorovaně unikl v kontejneru pro dodávky jídla ze starého letounu Air Force One a vojenský stroj ho následně dopravil do Británie.
Tam se šéf Bílého domu opět potají dostal na palubu starého Air Force One, aby z něj před zraky novinářů mohl vystoupit, přejít část letištní plochy a přestoupit do prezidentského speciálu darovaného Katarem.