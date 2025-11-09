Ospalého Joea střídá mátožný Don. Trump v Oválné pracovně vypadal, jako by spal

Trump ve čtvrtek v Oválné pracovně oznámil snížení cen léků pro snížení hmotnosti. Když se následně slova ujal ministr zdravotnictví Robert F. Kennedy Jr. a jeho zástupci, americký prezident působil, že má potíže udržet oči otevřené.
Několikrát si mnul víčka a zdálo se, že i usnul. Média si všímají, že se tak stalo v moment, kdy správce služeb Medicare a Medicaid Mehmet Oz mluvil o tom, že Američané mohou díky lékům spát. Tiskovou konference už dříve vzbudila pozornost, když na ní náhle omdlel jeden zástupce farmaceutických společností.
Bílý dům uvedl, že otázka, zda v Oválné pracovně Trump dřímal, je nevhodná. „Prezident nespal. Ve skutečnosti během tohoto oznámení, které představuje historické snížení cen dvou léků pro Američany trpící cukrovkou, srdečními chorobami, obezitou a dalšími onemocněními, hovořil s novináři a zodpověděl mnoho jejich otázek,“ uvedla asistentka tiskové mluvčí Bílého domu Taylor Rogersová.
„Toto oznámení prezidenta Trumpa ušetří značné množství peněz a nespočet amerických životů, ale upadající liberální média dál tlačí nesmyslné příběhy, místo toho, aby o tom informovala.“
|
VIDEO: Prohlášení v Oválné pracovně přerušil kolaps. Poblíž Trumpa omdlel muž
Trumpův předchůdce v úřadu Joe Biden byl opakovaně přistižen na veřejných akcích se zavřenými očima, čehož se Trump rád chopil a vysmíval se mu jako „ospalému Joeovi“. Demokraté nyní využívají příležitosti, aby šéfovi Bílého domu vrátili úder.
„Mátožný Don je zpět,“ napsala kancelář kalifornského guvernéra Gavina Newsoma, který patří mezi nejhlasitější prezidentovy kritiky. Newsom použil výsměšný termín již dříve, když sdílel klip, na němž se Trump zdá mít potíže udržet bdělost při zasedání u kulatého stolu o Antifě. Portál Independent připomněl, že Trump vypadal, jako by si zdříml, i během akce věnované energii a inovacím v červenci.
Devětasedmdesátiletý Trump je nejstarším člověkem, který nastoupil do úřadu prezidenta. Podobně jako u Bidena, který do úřadu nastoupil v 78 letech, i u Trumpa momenty možného spaní na veřejných akcích vyvolávají otázky ohledně jeho mentální a zdravotní způsobilosti vykonávat velmi náročnou prezidentskou agendu.
Šéf Bílého domu se pyšní, že moc nespí a stačí mu i jen čtyři hodiny spánku. Lidé okolo něj to potvrzují. „Někdy vám prezident zavolá ve 12:30 nebo ve 2:00 ráno a pak vám zavolá v 6:00 ráno kvůli úplně jinému tématu,“ prozradil jeho viceprezident J.D. Vance. Podle něj Trump „nemá vypínač“.
Vance též uvedl, že Trump rád o spících lidech říká, že mají „nízkou energii“. „Opravdu spí méně a přesto má více energie než kdokoli, koho znám a kdo je o 40 let mladší než on,“ podivoval se Vance.
Portál CNN podotýká, že vidět unavené prezidenty není nic neobvyklého. I o více jak dekádu mladší Barack Obama byl zachycen na fotografiích, jak si mne oči.