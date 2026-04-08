Trump souhlasil s dvoutýdenní pauzou úderů na Írán, chce otevření Hormuzu

Americký prezident Donald Trump uvedl, že souhlasil s přerušením úderů na Írán na dva týdny a že je připraven k příměří, pokud Teherán otevře Hormuzský průliv. Ve svém příspěvku na síti Truth Social také napsal, že Teherán předložil desetibodový návrh, který může být funkčním základem pro další jednání. Dvoutýdenní lhůta má pomoci dosáhnout konečné dohody.
Začala mise lidí k Měsíci. Nečekaný zážitek měli i cestující v letadle
Náročné přípravy, spousta odkladů a posunutých termínů. Cesta lidí k Měsíci ale nakonec opravdu začala. V noci na čtvrtek krátce po půl jedné se tak mohutná raketa SLS vydala na cestu do kosmického...
Skončí celá civilizace, napsal Trump. Avizuje významný moment světových dějin
Americký prezident Donald Trump na své sociální síti pohrozil zničením celé jedné civilizace, pokud Írán nepřistoupí na dohodu. S odkazem na své dřívější ultimátum napsal, že se dnes večer (v noci na...
Řidič v Ostravě nadýchal čtyři promile. Policistům tvrdil, že nic nepil, a měl pravdu
Neuvěřitelné čtyři promile nadýchal řidič, kterého v pátek během posílených velikonočních kontrol zastavili policisté v Ostravě. Šofér však policistům tvrdil, že nic nepil a opakovaná měření jeho...
Lidské oko ji dosud nespatřilo. Astronauti vyfotili méně známou část Měsíce
Posádka vesmírné lodi Orion pořídila nové snímky Měsíce včetně oblasti nazvané pánev Orientale, která se nachází na rozhraní přivrácené a odvrácené strany vesmírného tělesa. Je to poprvé, co lidské...
Ať se postará Evropa. Trump zvažuje konec války i bez otevření Hormuzského průlivu
Americký prezident Donald Trump sdělil spojencům, že je ochoten ukončit válku s Íránem, i pokud Teherán znovu neotevře klíčový Hormuzský průliv. Řešení situace by podle něj mělo připadnout Evropě a...
Rostoucí dluh i slábnoucí růst. Slovensku hrozí řecký scénář, varují experti
Slovenská ekonomika se trápí. V loňském roce vzrostlo tamní HDP jen o 0,8 procenta a letos by to mohlo být ještě slabší. Podle predikce Národní banky Slovenska by měl růst HDP v roce 2026 dosáhnout...
Operace hluboko v týlu nepřítele. Jak si Američané postavili tajné letiště v Íránu
Íránci se asi divili, když zjistili, že přímo u nich v obýváku si Američané postavili letiště jako někde na louce v Nebrasce. Ale tohle letiště nemuseli ani stavět. Už tam bylo. Opuštěné a možná i...
Policie se chystá na válečné veterány z Ukrajiny. Chce předejít násilným zločinům
Česká policie připravuje s polskými a německými kolegy rozbor bezpečnostních rizik, která by mohla nastat po ukončení války na Ukrajině. Analýzu chtějí mít země hotovou do poloviny roku.
Pákistán žádá Trumpa o delší ultimátum pro Írán, u Hormuzu zní výbuchy a sirény
Írán pákistánský návrh na dvoutýdenní příměří se Spojenými státy hodnotí pozitivně, řekl nejmenovaný vysoký íránský činitel. Napětí mezi Íránem a USA ale neslábne, v Kuvajtu i Bahrajnu v úterý večer...
Útoky na civilní infrastrukturu jsou válečný zločin, připomněl papež Trumpovi
Papež Lev XIV. v nezvykle ostrém vyjádření označil výhrůžky ze strany amerického prezidenta Donalda Trumpa o zničení celé íránské civilizace za zcela nepřijatelné. Rovněž připomněl, že útoky na...
V EU je trochu chaos, potřebuje napravit, řekl Trump mladší v Banja Luce
Nejstarší syn amerického prezidenta Donalda Trumpa v úterý při návštěvě bosenské Republiky srbské řekl, že v EU je tak trochu chaos. Cesta Donalda Trumpa mladšího je považována za výraz podpory pro...
Na Ukrajině vzplál odpor proti drsné mobilizaci, množí se útoky na verbíře
Na Ukrajině se od začátku roku odehrálo nejméně sto útoků na vojáky pátrající po mužích skrývajících se před mobilizací. Přibývá případů napadení nožem, ale i žhářství nebo pumových atentátů....
Továrník i cirkusák. Spektakulární život renesančního člověka Huga Salma
Šlechtic, který utekl k cirkusu, jednal s Napoleonem a z Moravy udělal průmyslovou velmoc. Hugo František Salm byl mužem mnoha tváří i talentů – podnikatel, vědec, mecenáš i dobrodruh. Od jeho...
Velký požár lesa na Žďársku. Lidé utíkali před plameny, v akci byly desítky hasičů
Až pětadvacet jednotek hasičů zasahovalo u velkého požáru lesa poblíž Ždáru nad Sázavou. Odpoledne a v podvečer hořelo na více místech kolem celé přehrady Staviště. Plameny se v silném větru rychle...
RegioJet v Polsku nevypravil 23 spojů, hrozí mu pokuta. Cestující o zrušení věděli, tvrdí firma
Český dopravce RegioJet podle polského drážního úřadu loni v prosinci porušil práva cestujících, když nevypravil 23 plánovaných spojů, ačkoliv byly v jízdním řádu. Cestující si stěžovali i na vrácení...