Soud pozastavil stavbu tančírny v Bílém domě. Trump kvůli sálu nechal jeho část zbourat

  21:39aktualizováno  22:00
Americký federální soudce nařídil administrativě prezidenta Donalda Trumpa dočasně zastavit výstavbu tanečního sálu Bílého domu, kvůli níž loni Trump nechal zbourat východní křídlo sídla amerických prezidentů. O předběžném opatření, které počítá s tím, že ve stavbě bude možné pokračovat jen se souhlasem Kongresu, informuje v úterý agentura AP.
Americký prezident Donald Trump drží v ruce obrázek návrhu nového tanečního...

Americký prezident Donald Trump drží v ruce obrázek návrhu nového tanečního sálu Bílého domu. (22. října 2025) | foto: AP

Americký prezident Donald Trump drží v ruce obrázek návrhu nového tanečního...
Demolice východního křídla Bílého domu pokračuje. (22. října 2025)
Na trosky se stříká voda, aby se omezilo prašné prostředí. Pokračuje demolice...
Bílý dům, White House, USA.
„Prezident Spojených států je správcem Bílého domu pro budoucí generace prvních rodin. Není však jeho vlastníkem!“ zdůraznil washingtonský soudce Richard Leon, podle něhož žádná právní norma ani zdaleka nedává prezidentovi pravomoc, o níž tvrdí, že ji má.

Soudce, kterého do funkce nominoval republikánský prezident George Bush mladší, předběžným opatřením vyhověl památkářské organizaci, která kritizovala to, že Trump postupuje bez souhlasu Kongresu, komplexního hodnocení projektu či posouzení vlivu na životní prostředí.

Demolici východního křídla Bílého domu umožnila Trumpovi výjimka v zákoně

Zároveň soudce odložil vykonatelnost svého rozhodnutí o 14 dní a stanovil, že jakékoli stavební práce nezbytné k zajištění bezpečnosti a ochrany Bílého domu jsou z působnosti předběžného opatření vyňaty. Očekává také, že se administrativa proti jeho verdiktu odvolá.

Devětasedmdesátiletý prezident v minulosti opakovaně hovořil o tom, že Bílý dům postrádá důstojné prostory pro velké recepce. Počítá s tím, že novostavba s rozlohou zhruba 8400 metrů čtverečních pojme kolem 1000 lidí. Výstavbu tanečního sálu za asi 400 milionů dolarů (8,5 miliardy Kč) mají zcela pokrýt soukromé dary.

24. října 2025
Školačka ukázala prsa a Británie šílela. Hanbatá strana tři změnila dějiny bulváru

V roce 1986 třetí stranu opustila a začala se věnovat muzice, ale v roce 1995...

Aktivistky za ženská práva si rvaly vlasy, ale Rupert Murdoch si mohl mnout ruce. Když jeho bulvární deník The Sun začal zveřejňovat fotky dívek s odhaleným poprsím, vydělal ranec peněz a přepsal...

Svěrák byl symbolem komunistického režimu, profitoval z něj, prohlásil Klaus

Bývalý český prezident Václav Klaus na slavnostní premiéře dokumentu Lívia....

Bývalý prezident Václav Klaus zkritizoval herce Zdeňka Svěráka, který v sobotu vystoupil na demonstraci pořádané spolkem Milion chvilek. Prohlásil, že pro někoho jeho typu „byl v posledních dvou...

Znásilnili ji, po skoku z okna ochrnula. Žena před eutanazií naposledy promluvila

Noelia Castillo

Španělskem hýbe případ ženy, které život připravil těžko představitelná utrpení. Mladá Noelia Castillová ve čtvrtek po dlouhé právní bitvě podstoupila eutanazii. A to kvůli duševním problémům, jež se...

To je určitě fake! Čeští herci nevěřili informaci, že v hledišti sedí i DiCaprio

Aneta Kalertová a Zdeněk Piškula v představení Valérie a týden divů

Sobotní návštěva Leonarda DiCapria ve Stavovském divadle se konala v naprostém utajení. Americký oscarový herec se do slavné budovy přišel podívat na představení Laterny magiky Valérie a týden divů....

Evropě hrozí výpadek energií už příští měsíc, varuje Německo i ropná společnost

Generální ředitel společnosti Shell Wael Sawan. (2. října 2023)

Pokud válka s Íránem brzy neskončí, mohla by Evropu již od příštího měsíce postihnout energetická krize. Obavy zazněly na energetické konferenci CERAWeek 2026 pořádané společností S&P Global v...

Soud pozastavil stavbu tančírny v Bílém domě. Trump kvůli sálu nechal jeho část zbourat

Americký prezident Donald Trump drží v ruce obrázek návrhu nového tanečního...

Americký federální soudce nařídil administrativě prezidenta Donalda Trumpa dočasně zastavit výstavbu tanečního sálu Bílého domu, kvůli níž loni Trump nechal zbourat východní křídlo sídla amerických...

31. března 2026  21:39,  aktualizováno 

Rakouská vláda bude regulovat ceny pohonných hmot. Shodla se na nařízeních

Ilustrační snímek

Rakouská vláda se dohodla na regulaci cen pohonných hmot. Předcházela tomu úterní několikahodinová jednání koalice lidovců (ÖVP), sociálních demokratů (SPÖ) a liberální strany NEOS. Nařízení vstoupí...

31. března 2026  21:09

Bouchněte do stolu, chybí razance, vyzval starosta z ODS Kupku a stínovou vládu

Opoziční ODS sestavila stínovou vládu a začíná s ní objíždět regiony. 31....

Opoziční ODS sestavila stínovou vládu a začíná s ní objíždět regiony. V úterý dorazila na jih Čech a uspořádala setkání s veřejností v českobudějovické restauraci Hoch Špalíček. Paradoxně v místě,...

31. března 2026

Rusko dusí internet, výpadky zasáhly i Moskvu. Kreml chce poplatky za VPN

ilustrační snímek

Výpadky mobilního internetu, které se z ruských regionů šíří až do Moskvy, vyvolávají rostoucí nespokojenost veřejnosti a staví Kreml před nový politický problém. Úřady ve snaze kontrolovat digitální...

31. března 2026  20:42

Vysoký komisař OSN vyzval Izrael ke zrušení trestu smrti pro Palestince

Vysoký komisař OSN pro lidská práva Volker Türk v Káhiře (8. listopadu 2023)

Vysoký komisař OSN pro lidská práva Volker Türk v úterý vyzval Izrael, aby zrušil zákon zavádějící trest smrti oběšením pro Palestince, které odsoudily izraelské vojenské soudy za smrtící útoky....

31. března 2026  20:31

Tajemství skrytá v zahradách. David Attenborough je představí v novém seriálu

Slavný britský přírodovědec David Attenborough při načítání knihy. (26. března...

Celosvětově uznávaný populární britský přírodovědec, který si již dekády získává svým nezaměnitelným populárně-naučným stylem publikum, chystá pro BBC nový televizní pořad. Seriál s názvem „Secret...

31. března 2026  20:24

Podmínka Ruska k ukončení války. Požaduje stažení Ukrajiny z Donbasu do dvou měsíců

Donbaské silnice chráněné sítí proti ruským FPV dronům (3. února 2026)

Jako podmínku k ukončení války proti Ukrajině požaduje Rusko, aby se Kyjev do dvou měsíců stáhl z dosud neokupované části Donbasu na východě země. Uvedl to prezident Volodymyr Zelenskyj během...

31. března 2026  20:05

Nominujte zaměstnance. První ruský region nařídil firmám poslat lidi do války

Vojáci ruské průzkumné jednotky dostávají ocenění za svoji účast v bojích o...

Rjazaňská oblast jako první region v Rusku nařídila podnikům, kolik pracovníků mají poslat do války proti Ukrajině, uvedl v úterý server The Moscow Times s odvoláním na zveřejněné nařízení...

31. března 2026  19:54

Místy fronty, ne všichni jsou nadšení. Polsko „zamyká“ ceny paliv, Čechy to láká

Polská vláda zastropovala ceny pohonných hmot. Pravidelné cesty českých řidičů...

Pravidelné cesty českých řidičů za levným polským benzinem, jak je všichni obyvatelé příhraničních oblastí znali z doby nárůstu cen po ruském útoku na Ukrajinu, se zřejmě vrátí. Polská vláda rozhodla...

31. března 2026  19:49

Maďarský ministr řešil s Lavrovem vyškrtnutí Rusů ze sankcí, ukazuje nahrávka

V Kremlu se setkali i maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó a jeho ruský...

Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó čelí skandálu po zveřejnění nahrávky hovoru se Sergejem Lavrovem. V něm slibuje pomoc s vyškrtnutím sestry ruského oligarchy ze sankčního seznamu EU. Případ...

31. března 2026  16:37,  aktualizováno  19:15

Vězněná íránská nositelka Nobelovy ceny je ve velmi špatném zdravotním stavu

Íránská nositelka Nobelovy ceny za mír Narges Mohammadíová (6. prosince 2024)

Íránská nositelka Nobelovy ceny za mír Narges Mohammadíová je v extrémně špatném zdravotním stavu, ve vězení ji před několika dny asi postihl infarkt. Uvedla to v úterý agentura AP s odkazem na...

31. března 2026  19:10

Do vazby za útok v Pardubicích jde i cizinka, která rozumí dobře česky

Okresní soud v Pardubicích dnes odpoledne poslal do vazby i pátého podezřelého...

Okresní soud v Pardubicích dnes odpoledne poslal do vazby i pátého podezřelého z úmyslného zapálení haly zbrojovky LPP Holding. Policie cizinku obvinila z teroristického útoku a účasti na...

31. března 2026  16:16,  aktualizováno  19:07

