Trump v kauze plateb pornoherečce vyvázl bez vězení i pokuty

Newyorská porota koncem května shledala Trumpa vinným ve všech 34 bodech obžaloby z falšování podnikatelských záznamů, které souvisejí s platbou pornoherečce Stephanii Cliffordové, známé také jako Stormy Daniels, těsně před volbami v roce 2016. Trumpův tehdejší právník Michael Cohen jí vyplatil 130 000 dolarů (více než tři miliony Kč), aby nešla na veřejnost s výpovědí o románku z roku 2006, který Trump dodnes popírá. Podle obžaloby Trump zfalšoval šeky a další dokumenty, když po svém zvolení v roce 2017 Cohenovi peníze vracel, a to ve snaze udržet dohodu v tajnosti.

Manhattanský soudce mohl poslat 78letého Trumpa za mříže až na čtyři roky. Dnešním rozhodnutím o takzvaném „bezpodmínečném propuštění“, které v praxi znamená žádný trest, ale ponechání odsuzujícího verdiktu, se soudce podle agentury AP vyhnul nutnosti řešit ošemetné otázky související s ústavním právem, až se Trump opět stane prezidentem.

Republikánský politik ovšem zůstává prvním exprezidentem Spojených států, který byl uznán vinným z trestného činu. Merchan zároveň zdůraznil, že Trump bude první osobou, která byla shledána vinnou ze zločinu a která se ujme funkce amerického prezidenta. Dodal, že právní ochrana, které se bude Trump těšit jako šéf Bílého domu, „představuje faktor, který přebíjí všechny ostatní“.

„Navzdory mimořádné šíři těchto právních ochranných opatření však nemají tu moc, aby vymazaly rozhodnutí poroty,“ řekl Merchan.

Trump v krátkém komentáři při stání, kterého se zúčastnil ze svého floridského domova, označil proces za „úplně strašnou zkušenost“ a nadále trval na tom, že se žádného zločinu nedopustil. „Byl to politický hon na čarodějnice. Mělo to poškodit mou pověst, abych prohrál volby. To ale samozřejmě nevyšlo,“ prohlásil.