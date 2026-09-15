Trumpovo jméno na Kennedyho centru nebude. Soud jeho vrácení zablokoval

„Jednoduše řečeno, žalovaní nemohou v Kennedyho centru instalovat pamětní nápisy věnované prezidentu Trumpovi ani komukoli či čemukoli jinému bez souhlasu Kongresu,“ uvedl soudce Christopher Cooper.
Rada minulý měsíc rozhodla, že na fasádu centra přibude nápis Centrum Johna F. Kennedyho pro múzická umění rekonstruované a renovované prezidentem Donaldem J. Trumpem. Součástí rozhodnutí správní rady bylo rovněž přejmenování prostranství před Kennedyho centrem na počest Donalda Trumpa.
Trump, který podle Reuters usiluje o maximální rozšíření svého jména na významných budovách či institucích, po loňském návratu do Bílého domu nahradil členy rady Kennedyho centra svými příznivci, kteří ho následně zvolili do čela rady. Ta v prosinci rozhodla o přidání Trumpova jména do názvu centra, což podle prezidentovy mluvčí Karoline Leavittové učinila jednomyslně jako poděkování za Trumpovu pomoc při záchraně budovy instituce.
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Kennedyho centrum nařídilo odstranit ze svého názvu jméno Donalda Trumpa
Federální soud však v květnu rozhodl, že Trumpovo jméno je na budově neoprávněně, protože o přejmenování kulturního centra může rozhodnout jen Kongres a nikoli správní rada centra. Rovněž uvedl, že rada v březnu neměla středisko uzavírat. Trump rozhodnutí kritizoval a odvolal se proti němu.
V neděli napsal deník The Washington Post s odvoláním na vedení kulturního střediska, že Kennedyho centrum je na pokraji bankrotu. Deník uvedl, že zpráva vypracovaná správní radou instituce varuje, že během několika týdnů nebude centrum schopno vyplácet mzdy zaměstnancům ani hradit náklady na údržbu. Podle listu je Trump ochoten Kennedyho centru pomoci, pokud bude veřejně uznáno jeho napojení na instituci.
Kennedyho centrum bylo otevřeno v roce 1971 jako památník prezidenta, který byl zavražděn v roce 1963. Podle Trumpa je v tak špatném stavu, že pokud by se nemohlo uzavřít a rekonstruovat, byla by ohrožena bezpečnost návštěvníků.