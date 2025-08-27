Trump žádá obvinit Sorose za korupci a podporu protestů. Důkazy nepředložil

Americký prezident Donald Trump uvedl, že miliardář, finančník a významný sponzor Demokratické strany George Soros a jeho syn by měli být obviněni na základě federálního zákona o vydírání a korupci (RICO) za údajnou podporu protestů po celé zemi. Republikánský prezident svá tvrzení nepodpořil žádnými důkazy.
Alex Soros, syn finančníka a filantropa George Sorose, přebírá jménem svého...

Alex Soros, syn finančníka a filantropa George Sorose, přebírá jménem svého otce Medaili svobody od amerického prezidenta Joea Bidena. (4. ledna 2025) | foto: Profimedia.cz

Trump od svého lednového návratu do Bílého domu spustil kampaň výhrůžek a žalob namířených proti svým politickým protivníkům, zpravodajským organizacím a právnickým firmám s využitím kombinace soudních sporů, výkonné moci a vlastního vlivu, připomíná Reuters. Jeho spojenci to označují za snahu pohnat k odpovědnosti mocné, jiní pak za útok proti Trumpovým odpůrcům.

Pětadevadesátiletý Soros, jenž přežil holokaust, je terčem kritiky ze strany Trumpa a jeho konzervativní základny dlouhodobě. Sorosova nadace Open Society je jedním z největších světových sponzorů lidských práv, rozvoje demokracie, transparentnosti vlád či vzdělávání. Na Sorose, jenž je maďarského původu, léta útočí také maďarský premiér Viktor Orbán a jeho strana Fidesz.

Problémem pro demokracii není Musk, ale Soros, tvrdí Meloniová

„George Soros a jeho úžasný radikálně levicový syn by měli být obviněni na základě zákona RICO, protože podporují násilné protesty a mnoho dalšího po celých Spojených státech amerických. Už nedovolíme, aby tito šílenci trhali Ameriku na kusy a nedali jí ani vydechnout,“ napsal Trump na své sociální síti Truth Social. „Soros a jeho skupina psychopatů způsobili naší zemi velké škody! Mějte se na pozoru, sledujeme vás!“ dodal prezident.

Trumpovy výroky krátce nato odmítl mluvčí nadace. „Tato obvinění jsou nehorázná a nepravdivá. Open Society Foundations nepodporuje ani nefinancuje násilné protesty,“ uvedl mluvčí. „Naším posláním je prosazovat lidská práva, spravedlnost a demokratické principy doma i ve světě,“ dodal.

