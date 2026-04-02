Trump slíbil dva až tři týdny tvrdých úderů na Írán, cíle jsou blízko, řekl

"S potěšením mohu říci, že se naše stěžejní cíle blíží splnění...Tu práci dokončíme, a dokončíme ji velmi rychle," řekl Trump v očekávaném projevu v hlavním vysílacím čase amerických televizí (ve středu ve 21:00 washingtonského času).
Podpora Američanů pro válku v době rostoucích cen pohonných hmot klesá a většina by si podle průzkumů přála její ukončení. Trump prohlásil, že se podařilo zdecimovat íránské námořnictvo i protivzdušnou obranu, stejně jako produkci raket, o konkrétních cílech pro "extrémně tvrdé údery" v následujících dvou až třech týdnech však nemluvil.
Za klíčový účel války stejně jako dosud označoval zničení íránského jaderného programu, který již podle něho USA s Izraelem ochromily. Podle dostupných informací však Írán stále kontroluje několik stovek kilogramů obohaceného uranu, který může být využit k výrobě jaderné zbraně.
USA a Izrael napadly Írán v poslední únorový den rozsáhlými vzdušnými útoky. Válka se rozrostla v širší regionální konflikt a má dopady na růst cen ropy na mezinárodních trzích a také na cestovní ruch a leteckou dopravu v oblasti.
Trump ve středu v souvislosti s neochotou amerických spojenců pomoci s válkou hovořil o možnosti, že by USA opustily Severoatlantickou alianci. V projevu NATO přímo nezmínil, vyzval však další země, aby se postaraly o zabezpečení dopravy v Hormuzském průlivu, který pro Spojené státy podle něho není důležitý.
"Země, které získávají ropu z Hormuzského průlivu, by se o tuto cestu měly postarat," prohlásil americký prezident. O několik minut později k tomu řekl, že se průliv otevře přirozenou cestou, až skončí boje. Část evropských spojenců USA hovoří o tom, že se chce podílet na zajišťování přepravy průlivem po skončení války.
Trump podrobněji nehovořil ani o možných jednáních s Íránem, o která podle jeho dřívějších vyjádření Teherán velmi stojí, což íránská diplomacie odmítla. Pouze krátce zmínil, že jednání probíhají.
Podle prvních hodnocení komentátorů amerických médií bylo hlavním cílem projevu ujistit Američany o smysluplnosti íránské mise, prezident však převážně opakoval již vyřčené informace a veřejnost několika protichůdnými výroky patrně příliš nepřesvědčil.
Akciové trhy na jeho vystoupení reagovaly poklesem, ceny ropy naopak vzrostly a posílil americký dolar.