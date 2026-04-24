Trump pózoval s tenistkami, s muži si stoupl před ně. Rozčílil i Navrátilovou

Autor: ,
  11:23
Americký prezident Donald Trump sklízí kritiku za fotografii s tenistkami v Bílém domě. Ženy jsou totiž na snímku vzadu, zatímco prezident spolu s trenéry stojí vepředu. Tenisová legenda Martina Navrátilová na síti X poznamenala, že tato fotka řekne víc než tisíc slov.
Americký prezident Donald Trump se sešel s ženský tenisovým týmem Georgijské univerzity. (21. dubna 2026) | foto: @MargoMartin47 / X

Americký prezident Donald Trump hovoří v Oválné pracovně (23. dubna 2026)
28. října 2025. Den české státnosti, slavnostní večer Vladislavský sál, Pražský...
Martina Navrátilová sleduje semifinále turnaje v Indian Wells.
18 fotografií

Ženský tenisový tým Georgijské univerzity byl jedním z několika, které byly v úterý pozvány do Bílého domu u příležitosti vítězství v turnaji Národní vysokoškolské atletické asociace (NCAA).

Na snímku, jenž sdílela Margo Martinová z tiskového oddělení Bílého domu, je Trump spolu s pěti muži, včetně trenérů, v popředí, zatímco jedenáct tenistek stojí za nimi. „Fotka řekne víc než tisíc slov,“ napsala na síti X rodačka z Česka Navrátilová, jež žije v USA. A v diskuzi se mimo jiné podiví, že trenéři stojí vpředu, i když sami nic nevyhráli.

Na začátku letošního roku americká ženská hokejová reprezentace odmítla pozvání do Bílého domu po získání zlata na olympijských hrách v Miláně a Cortině.

Tým jako důvod uvedl nabitý program a dřívější závazky, rozhodnutí však přišlo poté, co Trump během telefonátu se zlatým mužským týmem žertoval, že by měl tedy pozvat i ženy, které rovněž triumfovaly. Mužská reprezentace Bílý dům navštívila a zúčastnila se také projevu o stavu unie jako Trumpovi hosté.

Trump v posledních týdnech čelí obviněním, že vede „misogynní administrativu“, a to po odchodu tří žen z kabinetu, jemuž od začátku dominují muži. Ministryně vnitřní bezpečnosti Kristi Noemová a ministryně spravedlnosti Pam Bondiová byly během posledních dvou měsíců odvolány, ministryně práce Lori Chavezová-DeRemerová v pondělí rezignovala. Bondiovou a Noemovou nahradili muži.

Vstoupit do diskuse (16 příspěvků)

Nejčtenější

Trump pózoval s tenistkami, s muži si stoupl před ně. Rozčílil i Navrátilovou

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.