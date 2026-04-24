Ženský tenisový tým Georgijské univerzity byl jedním z několika, které byly v úterý pozvány do Bílého domu u příležitosti vítězství v turnaji Národní vysokoškolské atletické asociace (NCAA).
Na snímku, jenž sdílela Margo Martinová z tiskového oddělení Bílého domu, je Trump spolu s pěti muži, včetně trenérů, v popředí, zatímco jedenáct tenistek stojí za nimi. „Fotka řekne víc než tisíc slov,“ napsala na síti X rodačka z Česka Navrátilová, jež žije v USA. A v diskuzi se mimo jiné podiví, že trenéři stojí vpředu, i když sami nic nevyhráli.
Na začátku letošního roku americká ženská hokejová reprezentace odmítla pozvání do Bílého domu po získání zlata na olympijských hrách v Miláně a Cortině.
Americké hokejistky odmítly pozvání do Bílého domu. Upřednostnily jiné akce
Tým jako důvod uvedl nabitý program a dřívější závazky, rozhodnutí však přišlo poté, co Trump během telefonátu se zlatým mužským týmem žertoval, že by měl tedy pozvat i ženy, které rovněž triumfovaly. Mužská reprezentace Bílý dům navštívila a zúčastnila se také projevu o stavu unie jako Trumpovi hosté.
Trump v posledních týdnech čelí obviněním, že vede „misogynní administrativu“, a to po odchodu tří žen z kabinetu, jemuž od začátku dominují muži. Ministryně vnitřní bezpečnosti Kristi Noemová a ministryně spravedlnosti Pam Bondiová byly během posledních dvou měsíců odvolány, ministryně práce Lori Chavezová-DeRemerová v pondělí rezignovala. Bondiovou a Noemovou nahradili muži.
Další ministryně opouští Trumpovu vládu. Čelila obvinění z poměru s podřízeným