Trump zpřísnil omezení na vývoz technologií a hrozil likvidačními cly. Čína paty nesrazila, naopak se pomstila zavedením širokých omezení na vzácné nerosty, které Amerika tolik potřebuje. Trump kontroval pohrůžkou stoprocentních cel na čínské zboží.
Vztahy mezi dvěma supervelmocemi a největšími ekonomikami planety, které do značné míry určují i běh zbytku světa, byly až šokujícím způsobem na hraně.
V Pekingu se naučili eskalovat zápas stejně efektivně, jako to činil Bílý dům. Mnohé americké páky se tak začaly jevit jako poněkud bezzubé a dopadají více tam, kde to zamýšleno vůbec nebylo.