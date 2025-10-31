ANALÝZA: Usmíření ne, snad příměří. Jaký signál vyslala schůzka USA a Číny světu

Ladislav Kryzánek
Dva zřejmě nejmocnější muži planety, Donald Trump a Si Ťin-pching, se ve čtvrtek konečně potkali tváří v tvář. Dávali si na čas, naposledy se viděli v roce 2019. Stačilo však málo a jejich schůzka by neproběhla ani teď. V posledních týdnech totiž oba giganti, USA i Čína, dělali ramena a šponovali napětí až k samé hranici únosnosti.

Trump zpřísnil omezení na vývoz technologií a hrozil likvidačními cly. Čína paty nesrazila, naopak se pomstila zavedením širokých omezení na vzácné nerosty, které Amerika tolik potřebuje. Trump kontroval pohrůžkou stoprocentních cel na čínské zboží.

Vztahy mezi dvěma supervelmocemi a největšími ekonomikami planety, které do značné míry určují i běh zbytku světa, byly až šokujícím způsobem na hraně.

V Pekingu se naučili eskalovat zápas stejně efektivně, jako to činil Bílý dům. Mnohé americké páky se tak začaly jevit jako poněkud bezzubé a dopadají více tam, kde to zamýšleno vůbec nebylo.

