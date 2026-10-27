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Trump čelí modrému převratu. Demokraté sahají po dříve nemyslitelných státech

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  18:21
Nadcházející volby do Kongresu mohou ve Spojených státech otřást zavedenými pořádky. Nespokojenost s politikou prezidenta Donalda Trumpa, která je značná i mezi republikány, může Demokratické straně zajistit kontrolu nad Sněmovnou reprezentantů i Senátem. V horní komoře může uspět i ve státech, kde to dosud bylo nemyslitelné. Portál iDNES.cz přináší jejich přehled.
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Republikáni nyní drží v americkém Senátu většinu. Zatímco demokraté disponují 47 senátory (včetně nezávislých, kteří s nimi hlasují), strana se slonem ve znaku jich má 53. Trump se tak na horní komoru Kongresu může v zásadě spolehnout. Aby demokraté získali navrch, potřebují aspoň 51 křesel, protože v případě rozložení 50 na 50 se republikáni mohou spoléhat na viceprezidenta J. D. Vance, jenž je z ústavy předsedou horní komory a v případě nerozhodného hlasování rozhoduje svým hlasem.

V letošních volbách do Kongresu, takzvaných midterms, se hraje o 35 senátních křesel, z nichž 22 drží republikáni. Demokraté potřebují republikány obrat aspoň o čtyři křesla, aby překreslili volební mapu. Zároveň ale musí ubránit vlastní bašty.

Demokraté letos cítí velkou naději. Hluboká nespokojenost s politikou administrativy Donalda Trumpa i mezi republikány jim dává jedinečnou příležitost zvítězit v některých rudých státech, a to i po desítkách let. Snaží se navázat na klasické poselství demokratického prezidenta Billa Clintona, jemuž se dařilo i ve státech, které po něm volily už jen republikánské kandidáty na šéfa Bílého domu: „Je to o ekonomice, hlupáku“ (It’s the economy, stupid).

Následujících šest států představuje místa, kde mají demokraté podle průzkumů šanci sesadit republikány z jejich trůnů a usednout na ně místo nich.



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