Trump se snaží obejít Kongres. USA ukončily nepřátelské akce proti Íránu, tvrdí

Autor: ,
Sledujeme online   7:34
Americký prezident Donald Trump v pátek oznámil Kongresu, že Spojené státy ukončily nepřátelské akce proti Íránu v souvislosti s pokračujícím příměřím. Demokratická opozice takový postoj zpochybnila. Mezitím Trumpova administrativa obešla schválení Kongresem a povolila prodej zbraní svým spojencům na Blízkém východě.
Americký prezident Donald Trump hovoří v Oválné pracovně (23. dubna 2026)

Americký prezident Donald Trump opouští Bílý dům ve Washingtonu, aby se vydal...
V pákistánské metropoli Islámábádu začaly trojstranné mírové rozhovory mezi...
Jednání mezi USA a Íránem v Islámábádu, kterého se zúčastnil viceprezident J....
Vrtulník Marine One čeká před Bílým domem na odlet amerického prezidenta...
20 fotografií

Šéf Bílého domu tvrdil, že nemusí dodržet šedesátidenní lhůtu stanovenou zákonem pro ukončení vojenských akcí.

Zákon z roku 1973 o pravomocích při válce počítá s tím, že maximálně po 60 dnech od začátku konfliktu musí Kongres schválit použití síly či vyhlásit válku. V případě války s Íránem, která začala v sobotu 28. února, lhůta vypršela v pátek.

Obsah návrhu je nejasný

V dopise adresovaném vedoucím představitelům Kongresu však Trump uvedl, že tento zákon o válečných pravomocích nemusí dodržovat, jelikož příměří dohodnuté s Íránem minulý měsíc ho zprošťuje těchto povinností.

USA a Írán dosud nedosáhly dlouhodobé mírové dohody, ačkoli íránská státní média v pátek uvedla, že Írán zaslal Spojeným státům prostřednictvím Pákistánu další návrh na jednání o ukončení války. Obsah návrhu je však nejasný a Bílý dům v dřívějším vyjádření odmítl sdělit podrobnosti.

„Od 7. dubna 2026 nedošlo k žádné přestřelce mezi americkými silami a Íránem,“ uvedl Trump vedoucím představitelům Kongresu.

Podobně se již dříve vyjádřil ministr války Pete Hegseth při slyšení v americkém Senátu. Příměří platí od začátku dubna. S takovým výkladem zákona ale nesouhlasí demokratický senátor Tim Kaine, který vyjádřil „vážné ústavní obavy“.

Od vypuknutí konfliktu se demokraté několikrát marně pokoušeli prosadit návrh zákona, který by omezil vojenské pravomoci Trumpa vůči Íránu.

„Nemyslím si, že to, co požadují, je ústavní. Ti, kdo to požadují, nejsou vlastenci,“ prohlásil v pátek americký prezident.

Írán poslal další návrh na jednání o konci války. Trump není spokojen

Administrativa amerického prezidenta Trumpa mezitím obešla schválení Kongresem a povolila prodej zbraní v celkové hodnotě 8,6 miliard dolarů (přibližně 179 miliard korun) svým spojencům na Blízkém východě včetně Izraele, Kataru, Kuvajtu a Spojených arabských emirátů (SAE).

Nastala mimořádná situace

Šéf americké diplomacie Marco Rubio rozhodl, že nastala mimořádná situace, která vyžaduje okamžitý prodej vojenské techniky těmto zemím, a upustil od požadavků na přezkoumání prodeje Kongresem.

Spojené státy schválily prodej zbraní Kataru, zejména vojenské techniky pro systém protivzdušné a protiraketové obrany Patriot a zbraňových systémů. Schválení dále zahrnovalo prodej integrovaných systémů protivzdušné obrany Kuvajtu a zbraňových systémů Izraeli a SAE.

Trumpova vláda zatím nepočítá s tím, že nechá Kongres hlasovat o válce s Íránem

Hlavními dodavateli jsou britská společnost BAE Systems a americká firma Northrop Grumman, uvedlo ministerstvo zahraničí.

Spojené státy se v průběhu let staly terčem kritiky kvůli vojenským vazbám na státy Perského zálivu, které podle aktivistů porušují lidská práva menšin, novinářů, disidentů nebo LGBT+ komunity.

Poté, co Izrael a Spojené státy zahájily válku proti Íránu 28. února, začal Teherán útočit nejen na Izrael, ale i na arabské státy Perského zálivu, ve kterých se nachází americké vojenské základny. Konflikt utlumilo začátkem dubna dočasné příměří.

8. dubna 2026
Vstoupit do diskuse (11 příspěvků)

Nejčtenější

Trump se snaží obejít Kongres. USA ukončily nepřátelské akce proti Íránu, tvrdí

Sledujeme online
Americký prezident Donald Trump hovoří v Oválné pracovně (23. dubna 2026)

Americký prezident Donald Trump v pátek oznámil Kongresu, že Spojené státy ukončily nepřátelské akce proti Íránu v souvislosti s pokračujícím příměřím. Demokratická opozice takový postoj zpochybnila....

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

