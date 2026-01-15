Trump se setká s šéfkou opozice ve Venezuele Machadovou. S prozatímní prezidentkou už mluvil

Ostře sledované setkání ve Washingtonu. Trump tam ve čtvrtek přivítá přední představitelkou venezuelské opozice Maríou Corinou Machadovou. Zároveň již telefonicky jednal s prozatímní venezuelskou prezidentkou Delcy Rodríguezovou o ropě, nerostných surovinách a obchodu.
María Corina Machadová – vůdkyně venezuelské opozice, která po zadržení...

María Corina Machadová – vůdkyně venezuelské opozice, která po zadržení Nicoláse Madura prohlásila, že opozice je připravena převzít moc a vyzvala obyvatele země k vyčkání na další instrukce (12. prosince 2025) | foto: ČTK

Donald Trump na tiskové konferenci v Mar-a-Lago (3. ledna 2026)
Venezuelská viceprezidentka Delcy Rodríguezová se účastní jednání s ruským...
Příznivci zajatého venezuelského vůdce Nicoláse Madura mu v ulicích Caracasu...
Venezuelská opoziční lídryně María Corina Machadová na tiskové konferenci v...
Machadová loni za boj proti autoritářskému režimu ve své zemi dostala Nobelovu cenu za mír. Trump udělení této ceny Machadové zpochybňuje a tvrdí, že ji měl dostat on.

Pozadí nynějšího setkání je takové, že Spojené státy 3. ledna unesly z Venezuely prezidenta Nicoláse Madura, jehož americká vláda viní z narkoterorismu. Venezuelská opozice ani americká vláda neuznaly Madurův mandát vzešlý z předloňských voleb, jejichž výsledky podle nich režim zfalšoval. Washington ale nyní podpořil ve vedení Venezuely dosavadní viceprezidentku Delcy Rodríguezovou, přední představitelku Madurova režimu. O Machadové Trump řekl, že je sice milá, ale nemá v zemi dostatečnou podporu pro zachování stability.

Tajná zbraň srazila ochranku na kolena. Svědek popisuje, jak došlo k zajetí Madura

Minulý týden Machadová prohlásila, že chce Trumpovi osobně poděkovat za akci proti Madurovi. Prohlásila také, že Venezuelané, jimž podle ní její Nobelova cena ve skutečnosti náleží, ji chtějí dát Trumpovi a sdílet ji s ním. Norský Nobelův institut ale upozornil, že cenu nelze převést na jinou osobu nebo ji sdílet s někým, komu nebyla udělena.

Machadová z vlasti tajně uprchla loni začátkem prosince, aby v Oslu Nobelovu cenu převzala. Od té doby místo jejího pobytu nebylo známé, objevila se až tento týden v pondělí ve Vatikánu, kde ji přijal papež Lev XIV.

Trump se označil za prezidenta Venezuely. A Kubě poslal vzkaz s doutníkem v puse

Machadová je šéfkou největší opoziční aliance ve Venezuele nazvané Jednotná demokratická platforma (PUD), za niž se chtěla v roce 2024 ucházet o prezidentský úřad. Režim jí to ale nedovolil a místo ní kandidoval Edmundo González, který podle kopií výsledků z asi 80 procent volebních místností získaných opozicí volby vyhrál. Ústřední volební komise ale opět označila za vítěze voleb Madura, aniž by na rozdíl od opozice zveřejnila kompletní volební výsledky. González pak před represemi utekl do Španělska.

Do Washingtonu by měl dnes podle zdrojů deníku The New York Times dorazit také vyslanec venezuelské vlády, diplomat Félix Plasencia, a to kvůli přípravě znovuotevření venezuelské ambasády v USA.

Jednání s prozatímní prezidentkou Rodríguezovou

Prezident Spojených států Donald Trump ve středu telefonicky jednal s prozatímní venezuelskou prezidentkou Delcy Rodríguezovou o ropě, nerostných surovinách a obchodu. Hovor na své síti Truth Social označil za velmi dobrý. Podle Rodríguezové byl telefonát zdvořilý a produktivní, napsala agentura Reuters. Americký Senát mezitím odmítl rezoluci, která by zabránila Trumpovi podnikat další vojenské útoky na Venezuelu bez souhlasu Kongresu.

USA prodaly první várku venezuelské ropy za půl miliardy dolarů, peníze pohlídají

„Děláme obrovský pokrok v pomoci stabilizovat a obnovit Venezuelu. Debatovalo se o řadě témat včetně ropy, nerostných suroviny, obchodu a samozřejmě národní bezpečnosti,“ napsal Trump na své síti. Poznamenal, že partnerství mezi USA a Venezuelou bude velkolepé pro všechny. „Venezuela bude brzy opět skvělá a prosperující, a to možná více než kdykoli dříve!“ dodal.

Podle Rodríguezové byl hovor dlouhý a produktivní a týkal se vzájemné agendy, ze které budou mít užitek obě země.

Rodríguezová se stala prozatímní prezidentkou poté, co americké komando na začátku tohoto měsíce při vojenském útoku na Venezuelu uneslo autoritářského prezidenta Nicoláse Madura a jeho ženu do USA. Od Rodríguezové, která byla za Madura viceprezidentkou, nyní Washington požaduje poslušnost, jinak hrozí dalším úderem. Podle dřívějšího Trumpova prohlášení zatím není k dalšímu útoku důvod.

Kdo bude na řadě po Venezuele? Země v hledáčku Donalda Trumpa

V Kongresu mezitím demokraté navrhli rezoluci, která by Trumpovi v dalším útoku na Venezuelu zabránila. Trumpovi republikáni ji ale v Senátu zablokovali, ačkoli trojice republikánských senátorů ji i přes prezidentovu kritiku podpořila. Ve středečním hlasování ve 100členném Senátu se pro odmítnutí rezoluce vyslovilo 50 republikánů, naopak 50 zákonodárců ji podpořilo, rozhodující hlas proto udělil viceprezident J. D. Vance, který je z titulu své funkce předsedou této kongresové komory. Viceprezident do hlasování zasahuje jen tehdy, pokud je výsledek nerozhodný.

Reuters napsal, že rezoluce by i v případě senátní většiny neměla naději uspět, protože by ji musel podepsat Trump. K hlasování pak agentura poznamenala, že ukázalo, že prezident dokáže nadále kontrolovat značnou část republikánského tábora v Kongresu.

To Zelenskyj brzdí mír na Ukrajině, nikoli Putin, vzkázal Trump

Snímky ze setkání prezidentů Donalda Trumpa a Volodymyra Zelenského v Palm...

Možnou mírovou dohodu brzdí Ukrajina a nikoli Rusko. V rozhovoru s agenturou Reuters, který byl zveřejněn ve čtvrtek, to prohlásil prezident Spojených států Donald Trump. Ten uvedl, že zatímco ruský...

15. ledna 2026  2:53

