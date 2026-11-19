„Myslím, že z toho může vzejít spousta úžasných věcí, nebo alespoň začít, ale já myslím, že z toho vzejdou,“ řekl Trump před televizními kamerami na začátku neformálního jednání s Putinem.
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„Velká trojka“ poprvé spolu. Trump si před focením třásl rukou s Putinem
Trump se dlouhodobě snaží o ukončení války na Ukrajině, kterou v únoru 2022 rozpoutalo Rusko na Putinův povel. Loňské osobní jednání prezidentů na Aljašce zásadní posun nepřineslo a letošní schůzka přichází poté, co Trump zmírnil ekonomický tlak na Moskvu a kvůli vysokým cenám energií se dohodl na nákupech ruské nafty. Rusko si však stále klade pro potenciální mírovou dohodu územní požadavky nepřijatelné pro Ukrajinu.
Ruští, ukrajinští a američtí představitelé minulý týden v Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech poprvé po devíti měsících vedli jednání zaměřené na ukončení války. Američtí zmocněnci Steve Witkoff a Jared Kushner se poté v Moskvě setkali s Putinem a v Dublinu s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Následně uvedli, že dalšího kola rozhovorů se zúčastní i evropští zástupci.
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Si Ťin-pching přivítal Trumpa osobně na letišti, Putinovi to nedopřál
Schůzka Trumpa s Putinem předchází jejich trojstrannému jednání s čínským lídrem Si Ťin-pchingem, která by se měla podle médií odehrát krátce po skončení bilaterálního setkání.