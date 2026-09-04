Trump se chystá začít stavět vítězný oblouk ve Washingtonu bez povolení

Vítězný oblouk je součástí Trumpovy snahy zanechat v hlavním městě svůj architektonický odkaz. Republikán už nechal zbourat východní křídlo Bílého domu, na jehož místě začal s výstavbou tanečního sálu, pokusil se o renovaci zrcadlového jezírka u Lincolnova památníku a odstartoval proměnu veřejného golfového hřiště.
„V příštích dvou týdnech se chystáme zahájit nezbytné výkopové práce,“ napsal Burgum. Místem plánované stavby je kruhový objezd Memorial Circle, přímo naproti Lincolnově památníku přes řeku Potomac.
Lincolnův památník, který měří 30 metrů, by oblouk převyšoval více než dvojnásobně. Z řady významných míst ve Washingtonu by proto byl oblouk viditelný a změnil by charakter těchto lokalit, což kritizují odpůrci projektu.
Stavba by například narušila symbolické propojení Lincolnova památníku a vojenského národního hřbitova v Arlingtonu. Zastínila by průhledy od hrobu prezidenta Johna F. Kennedyho, z domu generála Roberta Leeho a změnila by výhled od Národní katedrály.
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Zastiňoval by vše okolo, kritizovali Trumpův vítězný oblouk tamější památkáři
Přestože Kongres schválil výstavbu památníku na místě výstavby oblouku před více než 100 lety, demokratičtí zákonodárci tvrdí, že k výstavbě oblouku je potřeba nový souhlas zákonodárného sboru. Žaloba o zastavení projektu rovněž argumentuje tím, že Trump potřebuje svolení Kongresu.
Vítěznému oblouku rovněž dosud neudělila konečné schválení NCPC. Komise posuzuje, zda udělit výjimku stavbě, jejíž výška přesahuje 40metrový výškový limit budov ve Washingtonu. Trumpova administrativa tvrdí, že limit by se na oblouk neměl vztahovat.