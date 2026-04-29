Už žádné dobračisko. Trump varoval Írán jako tvrďák z akční střílečky

Trump zveřejnil na své sociální síti Truth Social příspěvek, v němž ostře kritizuje Írán za postup v jaderných jednáních. Podle něj íránské vedení „není schopné dát věci dohromady“ a neví, „jak podepsat dohodu bez jaderných zbraní“.
|
Součástí příspěvku je i snímek vytvořený umělou inteligencí, na němž Trump drží automatickou pušku a v pozadí jsou vidět výbuchy v scenérii připomínající vojenská zařízení v íránské stepi. Obrázek doprovází slogan „No more Mr Nice Guy“, tedy v překladu „už žádný hodný chlapík“ či „dobračisko“, píše server ITV News
Rozhovory mezi Spojenými státy a Íránem o ukončení konfliktu v posledních dnech stagnují. Příměří sice nadále platí, ale zůstává křehké. Do diplomatických snah se zapojuje i Pákistán, jehož premiér uvedl, že jeho vláda pokračuje v úsilí o zmírnění napětí.
|
Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí v uplynulých dnech jednal v Pákistánu, následně zamířil do Ománu a poté do Ruska, kde se setkal s prezidentem Vladimirem Putinem. Podle ruské státní agentury Putin ocenil Íránce za obranu jejich suverenity a deklaroval snahu Moskvy přispět k míru na Blízkém východě.
Pákistán zároveň usiluje o uspořádání dalšího kola jednání mezi Washingtonem a Teheránem. Spojené státy opakovaně zdůrazňují, že klíčovým bodem případné dohody musí být řešení íránského jaderného programu hned od počátku.
|
Podle amerických představitelů by například otevření Hormuzského průlivu bez vyřešení jaderné otázky oslabilo vyjednávací pozici USA. Tímto strategickým místem běžně proplouvají stovky tankerů s ropou a plynem denně.
Trump zároveň během projevu v Bílém domě uvedl, že se shodl s britským králem na tom, že Írán nesmí získat jaderné zbraně. „Pracujeme teď na Blízkém východě a vede se nám velmi dobře,“ prohlásil.