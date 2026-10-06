Trump tak nyní učinil na doporučení ministra obrany Peta Hegsetha. Pokud popravčí četa Hasana zastřelí, bude to podle Reuters první vojenská poprava od roku 1961.
Tehdy se poprava uskutečnila oběšením. Poslední známá poprava zastřelením byla ve Spojených státech vykonána v roce 1945.
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Proč popravovaná nebyla popravena. Sama žádala o zastřelení nebo oběšení
Major a armádní psychiatr Hasan, muslim narozený v USA, útočil na základně americké armády v texaském Fort Hoodu. U soudu prohlásil, že jeho čin byl odvetou za nasazení amerických vojáků v Afghánistánu. Palbu doprovázel výkřiky „Bůh je velký“ v arabštině.
V roce 2013 byl Hasan, který je v důsledku tehdejšího zranění na dolní polovině těla ochrnutý a pohybuje se na vozíku, odsouzen k trestu smrti.
Spojený státy přitom nyní hýbe případ nezdařené popravy Christy Pikeové, která skončila v nemocnici po „smrtící“ injekcí v Tennessee. Žena však nezemřela a zůstává v bezvědomí a na přístrojích. K trestu smrti byla odsouzena před 30 lety za vraždu spolužačky z centra odborné přípravy.