Ukrajina a Rusko zastaví útoky na energetickou infrastrukturu, tvrdí Trump

„Ukrajina souhlasila s tím, že nebude útočit na ruské energetické cíle. Rusko souhlasilo, že udělá to samé!“ napsal Trump na své sociální síti Truth Social.
„Růst světových cen nafty je způsoben především válkou mezi Ruskem a Ukrajinou, nikoli Íránem,“ dodal.
|
Ukrajina nesmí útočit na ruské rafinerie, trvá na svém Trump. Kreml to vítá
Trump předtím vyzval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby ukrajinská armáda neútočila na ruské ropné cíle, protože to „škodí celému světu“. Podle něj tak Ukrajina škodí celému světu, protože její údery vedou k nedostatku paliva.
Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov uvedl, že „lze jen uvítat jakoukoliv výzvu, aby (Kyjev) přestal útočit na civilní ekonomickou infrastrukturu“. Odmítl nicméně říci, zda pokud Ukrajina přestane s útoky, zda Rusko na oplátku učiní to samé.
Zelenskyj dříve uvedl, že Ukrajina je otevřená energetickému příměří. Řekl, že věc probere s Trumpem během možného setkání v New Yorku na Valném shromáždění OSN.