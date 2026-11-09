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Hranice Ukrajiny se změní, řekl Trump. Věří v brzkou dohodu Moskvy a Kyjeva

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  7:55
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Americký prezident Donald Trump jedná s ukrajinským prezidentem Volodymyrem...

Americký prezident Donald Trump jedná s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským na okraj summitu NATO v turecké Ankaře. (8. července 2026) | foto: Alex BrandonČTK

Siluety amerického prezidenta Donalda Trumpa a ruského prezidenta Vladimira...
Prezident Donald Trump se setkal s ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským...
Ruský prezident Vladimir Putin a americký prezident Donald Trump na vojenské...
Prezident Donald Trump se setkal s ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským...
13 fotografií
Trump věří v brzkou dohodu mezi Ruskem a Ukrajinou. V rozhovoru se CBS News ale řekl, že poválečná Ukrajina bude mít jinou podobu hranic.

Připravujeme podrobnosti.

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