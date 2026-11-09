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Hranice Ukrajiny se změní, řekl Trump. Věří v brzkou dohodu Moskvy a Kyjeva
„Budeme bojovat dál.“ Za poplatky ČT a ČRo demonstrovaly na Václaváku tisíce lidí
Tisíce lidí se v úterý v symbolickém čase 16:36 sešly na Václavském náměstí v Praze, aby podpořily nezávislost veřejnoprávních médií. Protestní pochod zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu,...
Turek zveřejnil svůj diplom s překlepy, pak ho smazal a nevěřící označil za blázny
Poslanec Filip Turek (nestr. za Motoristé) vzbudil pochybnosti ohledně diplomu svého vysokoškolského vzdělání. Na sociálních sítích zveřejnil fotografie dokumentů, které však obsahovaly překlepy v...
V Kremlu už se těší. Internet si po fiasku republikánů utahuje z Trumpa i Muska
Výsledky voleb do Kongresu nepotěšily jen americké demokraty, ale i kritiky prezidenta Donalda Trumpa a jeho republikánů. A vtipálky. Jako vždy si nenechali ujít příležitost a ve svých vtipech i...
Modrá tsunami v USA. Demokraté ovládli Sněmovnu i Senát
Spojené státy vynesly verdikt nad vládou Donalda Trumpa. Demokraté jasně vyhráli úterní volby do Kongresu a ovládnou jak Sněmovnu reprezentantů, tak Senát. Díky tomu budou moci blokovat Trumpovu...
Střelba v polském Krakově. Počet obětí roste, ranění jsou také policisté
Nejméně šest mrtvých a patnáct zraněných si v sobotu vyžádala střelba v centru polského Krakova. Mezi raněnými jsou i policisté. Střílelo se z auta. Předpokládaného pachatele policie postřelila a...
Hranice Ukrajiny se změní, řekl Trump. Věří v brzkou dohodu Moskvy a Kyjeva
Trump věří v brzkou dohodu mezi Ruskem a Ukrajinou. V rozhovoru se CBS News ale řekl, že poválečná Ukrajina bude mít jinou podobu hranic.
Masový vrah z Krakova zemřel, oznámila policie. V nemocnici podlehl zraněním
Útočník, který v sobotu v centru Krakova zabil šest lidí a dalších 15 zranil, v pondělí ráno v nemocnici zemřel, informuje na síti X polská policie. Podle stanice TVN 24 informaci potvrdil Krzysztof...
Jen „legrácka“! Trump odvolal návrh jmenovat šéfa bojových sportů svým mluvčím
Americký prezident Donald Trump tvrdí, že pouze žertoval, když navrhoval šéfa společnosti pořádající zápasy ve smíšených bojových uměních UFC Danu Whitea na post tiskového mluvčího Bílého domu....
Ukrajinci zasáhli průmyslovou zónu v ruské Kiriši. Nachází se tam velká rafinerie
Drony zasáhly průmyslovou oblast v Kiriši v Leningradské oblasti na severozápadě Ruska. Uvedl to v pondělí brzy ráno na platformě Telegram gubernátor Alexandr Drozděnko. Podle něj bylo sestřeleno 81...
Demokratům naproti. Deportační politika „možná“ byla příliš tvrdá, připustil Trump
Americký prezident Donald Trump připustil, že jeho administrativa byla v otázce deportací přistěhovalců možná příliš tvrdá. Učinil tak ve svém prvním velkém rozhovoru od chvíle, kdy jeho strana ve...
Začátek týdne bude v Česku teplejší, pak se přidá i déšť. Mráz se vrátí o víkendu
Začátek týdne se na většině území Česka stále nese ve znamení mrazu, v dalších dnech se však ranní teploty postupně zvýší. V noci na úterý a na středu bude ještě ojediněle slabě mrznout. Čtvrtek a...
Jak dlouho trvá vyšetřování dopravní nehody? Průvodce advokáta trestním řízením
Dopravní nehoda trvá zpravidla jen několik sekund, její následky však mohou poškozeného provázet měsíce i roky. Vedle léčby a návratu do běžného života se často musí orientovat také v policejním...
Brambor je méně, ceny rostou. Pěstitelům ale loňské ztráty nesmažou
Loňská obrovská úroda brambor přidělala kvůli propadu cen zemědělcům vrásky. Letos se situace obrátila, ale podle předsedy Českého bramborářského svazu Josefa Králíčka ne moc k lepšímu
Goodbye Bibi. Donald Trump dává od Netanjahua ruce pryč
USA utnou bezpečnostní pomoc Izraeli za 83 miliard korun ročně. Není to zdaleka jediná indicie, že mezi Trumpem a Netanjahuem není vše, jak má být.
Ropná krize zasáhla české firmy. Kdo může, zdražuje, zemědělci jsou na dně
Více než 80 procent tuzemských podniků pociťuje přímé dopady ropné krize a drahých energií. Velká část z nich přitom zvýšené náklady nedokáže promítnout do cen a absorbuje je v propadu vlastních...
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Češi jsou v exekucích za 535 miliard. Výše dluhů letí vzhůru, nejčastěji to je za mobil
V Česku je v exekuci přes 586 tisíc lidí. Dalších téměř 350 tisíc dospělých má dluhy po splatnosti, tedy nevyrovnali své závazky včas a už jim nabíhají penále.
KVÍZ: Paříž pozná každý. Ale zvládnete na první pohled identifikovat i zbytek Evropy?
Znáte evropské metropole? Podívejte se na obrázky těch nejvěhlasnějších, nejvýznamnějších anebo nejtypičtějších pamětihodností z architektury a přiřaďte je správně k městu, ve kterém stojí....