Ať si Medveděv dává pozor na jazyk, je na tenkém ledě, napsal Trump

Autor: iDNES.cz , ČTK

9:39

Americký prezident Donald Trump v příspěvku na své sociální síti napsal, že Spojené státy s Ruskem skoro neobchodují a že by to tak mělo zůstat. K obchodním vztahům mezi Ruskem a Indií poznamenal, že mu jsou ukradené a že obě země mají „mrtvé ekonomiky“ a mohou si je klidně navzájem zničit. Ruský exprezident Dmitrij Medveděv by si podle Trumpa měl dávat pozor na jazyk, jelikož se pohybuje na tenkém ledě.